Трамп як лідер США мусить ввести санкції проти РФ – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що президент Сполучених штатів Дональд Трамп має запровадити санкції щодо Росії.
Зеленський: Трамп має запровадити санкції проти РФ
– Він (Трамп – ред.) є лідером Сполучених Штатів Америки. Він повинен це зробити (ввести санкції – ред.). Я сподіваюся, ми дуже віримо, що Сполучені Штати Америки є лідером цивілізованого світу, – сказав президент в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.
Питання нових санкцій активно обговорюється у Вашингтоні.
4 червня Кіт Келлог, спеціальний представник президента США з питань України та Росії, повідомив, що санкції проти РФ вже розроблені, і нині Конгрес та Білий дім готові дати їм “зелене світло”.
Нещодавно видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському Конгресі повідомляло, що адміністрація президента США намагається пом’якшити деякі положення законопроєкту про нові антиросійські санкції, який запропонував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Законопроєкт передбачає обмеження щодо держав, які зберігають економічну співпрацю з Росією попри її агресивну зовнішню політику.
У Білому домі висловили занепокоєння, що ухвалення законопроєкту в його теперішній редакції може ускладнити дипломатичні процеси, спрямовані на відновлення відносин із Москвою.
Сенатор Грем розкритикував намагання адміністрації Трампа внести зміни до законопроєкту, вважаючи, що це послабить його санкційну силу.