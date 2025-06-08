У Польщі перевірять заяви про порушення під час підрахунку голосів на виборах президента

У понеділок о 17:00 Державна виборча комісія Польщі (PKW) на своєму засіданні розгляне протоколи, які були заповнені з помилками в деяких виборчих округах. Йдеться про другий тур президентських виборів.

Про це пише Euronews з посиланням на заяву члена виборчої комісії Ришарда Каліша.

Верховний суд отримав 21 виборчий протест

Згідно з офіційними результатами PKW, перемогу на виборах здобув Кароль Навроцький.

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Кандидат, якого підтримує партія Право і справедливість (PiS), отримав 10 606 877 голосів, що становить 50,89%. Його суперник, кандидат від Громадянської коаліції (KO) Рафал Тшасковський, набрав 10 237 286 голосів, або 49,11%.

Остаточне рішення щодо дійсності президентських виборів ухвалює Верховний суд на підставі звіту, який надає PKW, і після розгляду виборчих протестів.

До 16 червня певні суб’єкти, зокрема виборці, можуть подавати письмові протести. За словами Моніки Дрваль з пресслужби Верховного суду, станом на п’ятницю суд отримав 21 виборчий протест.

Петиція щодо перерахунку голосів

В інтернеті збирають підписи під петицією з вимогою провести перерахунок голосів. Наразі під петицією підписалися вже понад 160 тис. осіб.

– Беручи до уваги вкрай малу різницю в 369 591 голос між кандидатами на останніх президентських виборах, дуже велику кількість недійсних голосів (189 000), а також численні повідомлення про порушення в роботі виборчих комісій, ми вважаємо своїм обов’язком вимагати перерахунку всіх поданих голосів, – написали автори петиції.

Сигнали про порушення надійшли, зокрема, з Мінська Мазовецького. Місцева влада повідомила, що в одній з виборчих комісій результати двох кандидатів були переплутані. Голова цієї комісії визнав, що допустив помилку при складанні протоколу.

Схожа ситуація сталася і в Кракові – у виборчій дільниці №95 на вулиці Ставовій. Районна виборча комісія Кракова наразі проводить розслідування.

Реакція прем’єра та Канцелярії президента

Справу прокоментувала польська влада. Прем’єр-міністр Дональд Туск спробував заспокоїти частину користувачів інтернету, які припустили, що вибори могли бути сфальсифіковані.

– Кожен зафіксований випадок порушень під час підрахунку голосів перевіряється й аналізується. Можливі фальсифікації розслідуються й будуть покарані. Протести будуть направлені до Верховного суду. Я розумію емоції, але завчасне припущення, що вибори були сфальсифіковані, не служить польській державі, – написав Туск на платформі X.

У суботу ситуацію прокоментувала керівниця Канцелярії чинного президента Польщі Малгожата Папроцька. Вона визнала, що в одній з комісій сталася помилка під час підрахунку голосів, але зазначила, що її турбують спроби поставити під сумнів результати виборів.

– Міф про фальсифікацію результату виборів, підривання мандата президента, спроби розпалити ворожнечу в суспільстві, внести дестабілізацію – це абсолютно скандальна річ. Звісно, така помилка не мала трапитися, її треба з’ясувати, але вона не має жодного впливу, – підсумувала Папроцька.

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