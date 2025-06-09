Найвища готовність: Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
Повітряні сили Польщі піднімали винищувачі через масштабну нічну атаку Росії на Україну 9 червня, а системи ППО переводили у режим найвищої готовності.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі Х.
Реакція Польщі на нічну атаку РФ на Україну 9 червня
– Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі активізувало всі наявні в його розпорядженні сили і засоби, піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в найвищий ступінь готовності, – мовиться у повідомленні.
Там зауважили, що ці дії мають превентивний характер – задля безпеки та моніторингу ситуації, яка склалася поблизу кордонів Республіки Польща.
І запевнили, що їхні Збройні сили перебувають у постійній готовності до реагування на будь-які загрози територіальній цілісності країни або безпеці її громадян.
Під час нічної атаки на Україну 9 червня РФ застосувала 479 дронів, а також 20 ракет різного типу, зокрема: чотири аеробалістичні Кинджали, 10 крилатих ракет Х-101, три крилаті Х-22, дві протирадіолокаційні Х-31П і одну крилату ракету Х-35.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.