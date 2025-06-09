Наш потяг мав пройти крізь шквал ракет і БпЛА: глава МЗС Литви про поїздку до Києва
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який приїхав з офіційним візитом до Києва, їхав до столиці України через серію російських ракет і дронів.
Глава МЗС Литви про обстріли України
У соціальній мережі Х глава МЗС Литви зазначив, що останнім часом Росія посилила удари по українських об’єктах цивільної інфраструктури, житлових будинках та навіть лікарнях.
– Вранці наш потяг був змушений проїжджати через шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно. Лише кілька днів тому внаслідок удару по Харкову загинули та були поранені десятки людей, серед них – діти, – наголосив міністр.
За його словами, це навмисні акти терору Росії, спрямовані на те, щоб зламати волю України.
Проте литовський міністр зазначив, що Україна твердо стоїть, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі. Фактично зараз Україна захищає Європу, звернув увагу Будріс.
На глави МЗС Литви, миру не буде досягнуто шляхом умиротворення.
Він переконаний, що світ повинен залишатися єдиним у військовій, економічній та політичній підтримці України.
Як повідомляли журналісти, у Києві Кястутіс Будріс провести низку зустрічей. Деякі з них – з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, віцепрем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.
У ніч проти 9 червня Росія обстріляла Україну, застосувавши 499 дронів та ракет. Внаслідок роботи українських сил ППО вдалося знешкодити 479 засобів повітряного нападу.