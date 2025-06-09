Протести в США: губернатор Каліфорнії подасть позов проти Трампа
Через протести в Лос-Анджелесі президент США Дональд Трамп відправив у місто Національну гвардію без узгодження з місцевою владою, щоб зупинити виступи проти жорсткої імміграційної політики. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом жорстко відреагував на це рішення й оголосив про намір подати позов проти глави Білого дому.
Протести в Лос-Анджелесі: губернатор Каліфорнії готує позов проти Трампа
Ньюсом назвав дії Трампа “серйозним порушенням суверенітету штату” і заявив, що вже в понеділок подасть позов до суду проти президента.
Під час зустрічі з місцевими правоохоронцями та чиновниками в Лос-Анджелесі губернатор заявив протестувальникам, що вони йдуть проти планів Трампа і можуть бути заарештовані в разі насильства або пошкодження майна.
– Трамп хоче хаосу, і він провокував насильство… Зберігайте спокій. Зосередьтеся. Не давайте йому приводу, якого він шукає, – сказав він.
Як пише AP, це, ймовірно, перший за десятки років випадок, коли Національну гвардію залучили без згоди губернатора, що стало серйозним кроком у протистоянні з тими, хто виступає проти масових депортацій, ініційованих адміністрацією.
– Управління Національною гвардією штату без консультації з губернатором цього штату є незаконним і аморальним, – заявив Ньюсом в інтерв’ю MSNBC у неділю.
Губернатор неодноразово наголошував, що ситуація з протестами в Каліфорнії перебуває під контролем. Він розкритикував Трампа за передчасне привітання Національної гвардії в соцмережах – ще до того, як вони прибули в Лос-Анджелес.
В інтерв’ю MSNBC він також заявив, що президент жодного разу не згадував про плани розгортання Гвардії під час їхньої телефонної розмови в п’ятницю.
– Це відверта брехня з боку Ньюсома стверджувати, що в Лос-Анджелесі не було жодних проблем до втручання президента Трампа, – заявила прессекретарка Білого дому Абігейл Джексон.
Протести в Америці: що відомо
Протести в США тривають уже четвертий день. Люди вийшли на вулиці через жорстку імміграційну політику Трампа.
Найгостріші події сталися в неділю: протестувальники перекривали автостради, кидали предмети в поліцію, а кілька автомобілів було підпалено. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати.
За словами поліції, серед учасників протестів у Лос-Анджелесі були й агресивно налаштовані особи. Затримано десятки людей, зокрема – за кидання коктейлів Молотова і напад на офіцерів.
8 червня глава Білого дому направив дві тисячі військових Національної гвардії в Лос-Анджелес. У Парамаунті, де живе багато латиноамериканців, силовики застосували сльозогінний газ.
За даними ICE, за два дні в місті затримали 118 осіб. Гевін Ньюсом назвав дії федералів жорстокими і розкритикував розгортання Гвардії.
Трамп у відповідь звинуватив губернатора в некомпетентності і заявив, що федеральна влада втрутиться, якщо місцева не впорається.