Протести в США: губернатор Каліфорнії подасть позов проти Трампа

Через протести в Лос-Анджелесі президент США Дональд Трамп відправив у місто Національну гвардію без узгодження з місцевою владою, щоб зупинити виступи проти жорсткої імміграційної політики. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом жорстко відреагував на це рішення й оголосив про намір подати позов проти глави Білого дому.

Протести в Лос-Анджелесі: губернатор Каліфорнії готує позов проти Трампа

Ньюсом назвав дії Трампа “серйозним порушенням суверенітету штату” і заявив, що вже в понеділок подасть позов до суду проти президента.

Під час зустрічі з місцевими правоохоронцями та чиновниками в Лос-Анджелесі губернатор заявив протестувальникам, що вони йдуть проти планів Трампа і можуть бути заарештовані в разі насильства або пошкодження майна.

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– Трамп хоче хаосу, і він провокував насильство… Зберігайте спокій. Зосередьтеся. Не давайте йому приводу, якого він шукає, – сказав він.

Як пише AP, це, ймовірно, перший за десятки років випадок, коли Національну гвардію залучили без згоди губернатора, що стало серйозним кроком у протистоянні з тими, хто виступає проти масових депортацій, ініційованих адміністрацією.

– Управління Національною гвардією штату без консультації з губернатором цього штату є незаконним і аморальним, – заявив Ньюсом в інтерв’ю MSNBC у неділю.

Губернатор неодноразово наголошував, що ситуація з протестами в Каліфорнії перебуває під контролем. Він розкритикував Трампа за передчасне привітання Національної гвардії в соцмережах – ще до того, як вони прибули в Лос-Анджелес.

В інтерв’ю MSNBC він також заявив, що президент жодного разу не згадував про плани розгортання Гвардії під час їхньої телефонної розмови в п’ятницю.

– Це відверта брехня з боку Ньюсома стверджувати, що в Лос-Анджелесі не було жодних проблем до втручання президента Трампа, – заявила прессекретарка Білого дому Абігейл Джексон.

Протести в Америці: що відомо

Протести в США тривають уже четвертий день. Люди вийшли на вулиці через жорстку імміграційну політику Трампа.

Найгостріші події сталися в неділю: протестувальники перекривали автостради, кидали предмети в поліцію, а кілька автомобілів було підпалено. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, гумові кулі та світлошумові гранати.

За словами поліції, серед учасників протестів у Лос-Анджелесі були й агресивно налаштовані особи. Затримано десятки людей, зокрема – за кидання коктейлів Молотова і напад на офіцерів.

8 червня глава Білого дому направив дві тисячі військових Національної гвардії в Лос-Анджелес. У Парамаунті, де живе багато латиноамериканців, силовики застосували сльозогінний газ.

За даними ICE, за два дні в місті затримали 118 осіб. Гевін Ньюсом назвав дії федералів жорстокими і розкритикував розгортання Гвардії.

Трамп у відповідь звинуватив губернатора в некомпетентності і заявив, що федеральна влада втрутиться, якщо місцева не впорається.

Джерело : AP

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