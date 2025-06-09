У Лос-Анджелесі під час ефіру з місця протестів поранили репортерку з Австралії
У Лос-Анджелесі австралійська репортерка Nine News Лорен Томасі отримала поранення гумовою кулею під час прямої трансляції з місця вуличних протестів проти рейдів міграційної служби США. Цей інцидент потрапив на камеру.
Про це повідомляє The Guardain.
Поранення австралійської репортерки
Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії випустило заяву, в якій наголосило, що всі журналісти повинні мати можливість безпечно виконувати свою роботу.
Інцидент стався у неділю, коли поліція Лос-Анджелеса (LAPD) і війська Національної гвардії протистояли розгніваному натовпу демонстрантів. Люди протестують проти жорстких заходів Дональда Трампа щодо іммігрантів.
Лорен Томасі вела репортаж на камеру: Після годин протистояння ситуація різко погіршилася, поліція Лос-Анджелеса в’їхала на конях, стріляючи гумовими кулями в демонстрантів, просуваючись через центр Лос-Анджелеса.
За кілька секунд після цих слів Томасі поранили гумовою кулею. На відео видно, як офіцер цілиться в бік журналістки та її оператора, а потім стріляє.
U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News
LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj
— 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025
На відео Томасі скрикує та хапається за литку. Також на відео чути, як хтось каже офіцеру: Ти щойно підстрелив репортера, чорт забирай!
На запитання перехожих, чи з Лорен Томасі все гаразд, репортерка відповіла: Я в порядку.
Томасі та її оператор перебувають у безпеці та продовжують висвітлювати заворушення у Лос-Анджелесі. Влада Австралії вимагає розслідування інциденту.
Раніше ЗМІ писали про намір адміністрації Трампа скасувати тимчасовий легальний статус для близько 240 тисяч українців, які знайшли притулок у США.
Фото: скриншот із відео