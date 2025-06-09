У Лос-Анджелесі під час ефіру з місця протестів поранили репортерку з Австралії

У Лос-Анджелесі австралійська репортерка Nine News Лорен Томасі отримала поранення гумовою кулею під час прямої трансляції з місця вуличних протестів проти рейдів міграційної служби США. Цей інцидент потрапив на камеру.

Про це повідомляє The Guardain.

Поранення австралійської репортерки

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії випустило заяву, в якій наголосило, що всі журналісти повинні мати можливість безпечно виконувати свою роботу.

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Інцидент стався у неділю, коли поліція Лос-Анджелеса (LAPD) і війська Національної гвардії протистояли розгніваному натовпу демонстрантів. Люди протестують проти жорстких заходів Дональда Трампа щодо іммігрантів.

Лорен Томасі вела репортаж на камеру: Після годин протистояння ситуація різко погіршилася, поліція Лос-Анджелеса в’їхала на конях, стріляючи гумовими кулями в демонстрантів, просуваючись через центр Лос-Анджелеса.

За кілька секунд після цих слів Томасі поранили гумовою кулею. На відео видно, як офіцер цілиться в бік журналістки та її оператора, а потім стріляє.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj — 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025

На відео Томасі скрикує та хапається за литку. Також на відео чути, як хтось каже офіцеру: Ти щойно підстрелив репортера, чорт забирай!

На запитання перехожих, чи з Лорен Томасі все гаразд, репортерка відповіла: Я в порядку.

Томасі та її оператор перебувають у безпеці та продовжують висвітлювати заворушення у Лос-Анджелесі. Влада Австралії вимагає розслідування інциденту.

Раніше ЗМІ писали про намір адміністрації Трампа скасувати тимчасовий легальний статус для близько 240 тисяч українців, які знайшли притулок у США.

Фото: скриншот із відео

Джерело : The Guardian

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