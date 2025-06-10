КНДР направить трудових мігрантів до РФ, частина може стати солдатами — Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Північна Корея та Росія домовилися про відправлення трудових мігрантів з КНДР до РФ.

РФ та КНДР домовилися щодо трудових мігрантів

Домовленості були досягнуті під час візиту секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї, розповів він в інтерв’ю War Zone.

За його словами, на території Курської області вже перебувають близько 11 тисяч північнокорейських військових.

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Водночас Шойгу, окрім інших питань, погодив із північнокорейською стороною запуск програми залучення трудових мігрантів до роботи в Росії.

Їх мають використовувати для заміщення працівників із Центральної Азії, яких Москва вважає нестабільними та вразливими до впливу українських та західних спецслужб.

Буданов наголосив, що існує висока ймовірність, що частина з цих трудових мігрантів підпише контракти з Міністерством оборони Росії.

У такому разі, формально вони стануть “російськими” військовослужбовцями, але матимуть північнокорейське громадянство.

Крім того, українська розвідка наразі намагається з’ясувати точну кількість громадян КНДР, які будуть направлені до Росії у рамках цієї домовленості.

Кирило Буданов також повідомив, що Російська Федерація в рази збільшила точність північнокорейської ракети КН-23.

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