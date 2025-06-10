Світ потребує злих молодих жінок: Тунберг відреагувала на слова Трампа

Шведська активістка Ґрета Тунберг відповіла президенту США Дональду Трампу після того, як напередодні він назвав її дивною та дуже злою людиною через її місію з доправлення допомоги в сектор Гази.

Тунберг поспілкувалася зі ЗМІ в аеропорту у Парижі після її депортації з Ізраїлю, пише Politico.

Тунберг відповіла Трампу

Літак із Ґретою Тунберг на борту вилетів із Тель-Авіва до Франції у вівторок зранку після того, як ізраїльські війська перехопили човен, на якому вона прямувала до Гази.

Зараз дивляться

Трамп розкритикував Тунберг за її місію допомоги, назвавши її дивною та дуже злою, порадивши звернутися до терапевта і “пройти курси з контролю гніву”.

— Чесно кажучи, я думаю, що світу потрібно набагато більше молодих розгніваних жінок. Особливо з урахуванням того, що відбувається зараз. Це те, чого ми потребуємо найбільше, – сказала Тунберг, прибувши до Парижа.

Активістка також заявила, що Ізраїль вчинив “незаконний акт, викравши нас у міжнародних водах”. Вона також засудила уряди країн ЄС у причетності до “убивства палестинців” через надання Ізраїлю військової допомоги.

Ізраїльська влада назвала судно з Тунберг на борту селфі-яхтою. Військові країни затримали човен 9 червня та відбоксували його до порту Ашдода в Ізраїлі після спроби прорвати морську блокаду і доправити гуманітарну допомогу до Гази.

У місії взяли участь близько десяти активістів, включаючи Тунберг, ірландського актора Ліама Каннінгема та євродепутатку Ріму Хассан, яка має заборону на в’їзд до Ізраїлю.

Джерело : Politico

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.