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У школі в Австрії сталася стрілянина, серед загиблих учні

стрілянина у школі в Австрії
Фото: Getty Images

В австрійському місті Грац в результаті стрілянини в школі загинули щонайменше десять осіб. Інцидент стався у середній школі Дрейершютценгассе (Dreierschützengasse) на північному заході міста.

Про це повідомляють The Guardian та BBC, посилаючись на місцеву поліцію.

Стрілянина у школі у місті Грац

Поліція повідомила, що серед загиблих семеро – це учні. Також зазначається, що нападник ліквідований. Поранення дістали щонайменше 28 осіб.

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Австрійські ЗМІ пишуть, що двоє дорослих та п’ятеро дітей ушпиталили до університетської лікарні Граца, причому двоє в “дуже критичному стані”, а п’ятеро з “серйозними пораненнями”. Всім їм проводять невідкладні хірургічні операції.

Поліція заявила, що почала спецоперацію о 10:00 за місцевим часом після того, як у школі пролунали постріли. До школи спрямували спецпідрозділ, який займається боротьбою з нападами і захопленням заручників.

Влада евакуювала всіх учнів і вчителів з будівлі. Поліція підтвердила, що школа перебуває під охороною і більше не становить небезпеки для населення.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що ця атака вражає нашу країну в саме серце. Він заявив, що це були молоді люди, у яких все життя було попереду.

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що вона “глибоко шокована” цією новиною.

У соцмережі X вона написала, що кожна дитина повинна відчувати себе в безпеці в школі і мати можливість навчатися без страху і насильства.

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Джерело: The Guardian, BBC

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