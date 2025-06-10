ЗМІ ідентифікували військових РФ, які лікувалися у Білорусі після походу на Київ

У лютому-березні 2022 року сотні російських військових отримали поранення під час наступу на Київ. Журналісти Радіо Свобода за підтримки українських хакерів KibOrg за кілька місяців верифікували медичні дані пацієнтів лікарень у Гомелі та Хойниках.

Таким чином була встановлена особа 898 військових, включно з десантниками, спецпризначенцями й росгвардійцями. Документи отримані зі списків Головного військово‑медичного управління Міноборони РФ.

Участь “елітних” підрозділів

Це перше документальне підтвердження, що у боях під Києвом брали участь “елітні” підрозділи – Сили спеціальних операцій (ССО) з Кубинки (в/ч 28337) та Солнєчногорська (в/ч 92154).

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Як видно зі списків, медичну допомогу в білоруських лікарнях отримали щонайменше 16 представників цих частин. Крім того, серед поранених – спецпризначенці ГРУ з Хабаровська, Тамбова, Новосибірська та Тольятті, постраждалі у боях під Києвом та Черніговом.

Командир-десантник і убивство в Бучі

Журналісти ідентифікували командира шостої роти 234 десантно-штурмового полку зі Пскова – Олександра Квітка (позивний Шкіпер), який може бути причетним до вбивства місцевої мешканки Алли Мінаєвої в Бучі.

Згідно з отриманою інформацією, Квітка доставили до Гомеля 28 березня 2022 року з осколковими пораненнями в шию, руку, гомілку та сідницю. Його ім’я було першим у списку поранених шостої роти, який знайшов місцевий житель.

Журналісти розповіли про вбивство пенсіонерки Алли Мінаєвої, яка проживала у Бучі під час окупації.

– Цивільні особи, які допомагали бабусі (Аллі Мінаєвій – ред.), підійшли до Олександра Квітка та запитали чи можна їм сходити до неї, щоб віднести продукти, на що Квітко їм пояснив, що до бабусі більше йти не потрібно, тому що вони з нею “вчинили гуманно, – зазначив Дулкай, старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НПУ.

Після звільнення Бучі тіло пенсіонерки було знайдено з вогнепальним пораненням голови. На дзвінки та повідомлення журналістів Квітко не відповів.

Поранення десантників

Нацполіція раніше повідомляла про підозри військовим 234 полку через порушення законів війни, умисні вбивства та жорстоке поводження з цивільними.

Документи вперше підтвердили, що одночасно під Києвом були задіяні одразу кілька десантних формувань, включно з 31 окремою гвардійською десантно-штурмовою бригадою з Ульяновська.

Згідно з даними, після боїв за Гостомель у білоруські лікарні доправили 74 поранених – серед них 21-річний Роман Зязін, який отримав травму обличчя та відкритий перелом щелепи 4 березня 2022 року. Після лікування він не повернувся до війська, а став курсантом військового інституту фізкультури і знявся у стрічці телеканалу Звезда (при Міноборони РФ).

Росгвардійці під Києвом

В Гомелі лікували поранення 68 росгвардійців із Кемеровської області – із загонів СОБР і ОМОН. Вони були задіяні у спробі захоплення Києва. Лейтенант Олексій Артамонов отримав осколкові поранення і 1 березня потрапив у госпіталь – його документи знайшли на полі бою.

Того ж дня потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою сержант Іван Дюканов – його посвідчення вилучили в Гостомелі. 6 березня госпіталізували ще двох співробітників ОМОН – Андрія Леонова (черепно-мозкова травма/контузія) та Андрія Хітрова (осколкове наскрізне поранення ноги), чиї документи також знайдені на місцях боїв.

Саме ці підрозділи підозрюють у розстрілах цивільних у Гостомелі 25 лютого – за версією слідства, п’ятьох мирних жителів вбили п’ятеро росгвардійців.

Поранені з Бурятії

Журналісти зафіксували близько 70 представників збройних сил Бурятії (5 танкова – в/ч 46108, та 37-ма мотострілецька — в/ч 69647 бригади), які отримали поранення під час боїв на Київщині. Документ зі списками, знайдений на трасі біля Житомира, містив імена Зоріка Зигбіна, Мунко‑Жаргала Жалмаєва та Дмитра Терентьєва. Цих трьох поранених доставили до лікарні в Гомелі; меддокументи підтверджують їхні травми в березні 2022 року.

Фото: Радіо Свобода

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