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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Маск про свої дописи із критикою Трампа: Це було занадто

Трамп купив у Маска Теслу
Фото: Getty Images

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск публічно визнав, що шкодує про свої останні висловлювання на адресу президента США Дональда Трампа.

Маск визнав, що перегнув палку з Трампом

– Я шкодую про деякі з моїх дописів про президента  Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко, — написав Маск у соцмережі X.

Цей коментар прозвучав на тлі загострення відносин між Маском та Трампом.

Маск перегнув палку

Скріншот

Минулого тижня вони публічно обмінялися звинуваченнями через податковий законопроєкт Республіканської партії, що лежить в основі політичного курсу президента.

Зараз дивляться

Трамп висловив “розчарування” в генеральному директорі Tesla Ілоні Маску та пояснив, що його колишній радник виступив проти законопроєкту саме через скорочення податкових пільг для покупців електромобілів.

Й поки президент виступав перед журналістами, Маск у режимі реального часу публікував відповіді у соцмережах, де назвав Трампа невдячним та заявив, що без нього він би програв вибори президента США.

Нагадаємо, 29 травня американський бізнесмен Ілон Маск повідомив, що більше не працює в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Мільярдер пішов з посади спеціального урядового радника, не досягнувши головної мети – скоротити державні витрати на трильйони доларів.

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