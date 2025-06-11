Маск про свої дописи із критикою Трампа: Це було занадто

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск публічно визнав, що шкодує про свої останні висловлювання на адресу президента США Дональда Трампа.

– Я шкодую про деякі з моїх дописів про президента Дональда Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко, — написав Маск у соцмережі X.

Цей коментар прозвучав на тлі загострення відносин між Маском та Трампом.

Минулого тижня вони публічно обмінялися звинуваченнями через податковий законопроєкт Республіканської партії, що лежить в основі політичного курсу президента.

Трамп висловив “розчарування” в генеральному директорі Tesla Ілоні Маску та пояснив, що його колишній радник виступив проти законопроєкту саме через скорочення податкових пільг для покупців електромобілів.

Й поки президент виступав перед журналістами, Маск у режимі реального часу публікував відповіді у соцмережах, де назвав Трампа невдячним та заявив, що без нього він би програв вибори президента США.

Нагадаємо, 29 травня американський бізнесмен Ілон Маск повідомив, що більше не працює в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Мільярдер пішов з посади спеціального урядового радника, не досягнувши головної мети – скоротити державні витрати на трильйони доларів.