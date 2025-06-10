Протести у Лос-Анджелесі: майже половина американців проти залучення військових

Майже половина дорослих жителів США не схвалює дії адміністрації президента Дональда Трампа, яка у відповідь на протести в Лос-Анджелесі залучила нацгвардійців і морську піхоту.

Згідно з останнім опитуванням компанії YouGov, 47% опитаних висловилися проти розгортання морської піхоти, підтримали такі дії 34%, пише Axios.

Як оцінюють американці залучення військових до придушення протестів у США

Зазначається, що 45% опитаних оцінюють залучення Національної гвардії до придушення протестів у Лос-Анджелесі недоречним. Однак 38% респондентів підтримують це рішення.

Зараз дивляться

Протести у Лос-Анджелесі розпочалися в неділю, 8 червня. Демонстранти виступили проти деяких заходів міграційного контролю.

Попри заперечення з боку влади штату, адміністрація Трампа в суботу перевела Нацгвардію Каліфорнії під федеральне підпорядкування та розгорнула сотні морських піхотинців у місті.

У неділю президент Трамп наказав відправити ще 2 тис. нацгвардійців до Лос-Анджелеса на 60 днів.

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом різко розкритикував це рішення у мережі X, назвавши його “безрозсудним і безглуздим”.

При цьому близько 700 морських піхотинців також були мобілізовані для реагування на протести. Однак їхня місія обмежується юридично – вони можуть лише захищати федеральних агентів і майно.

Така ж кількість респондентів (45%) не підтримують самі протести проти імміграційної служби ICE. Водночас 36% схвалюють ці виступи, а 19% не визначилися зі своєю позицією.

Погляди на протести різняться серед демократів і республіканців

Історично американське суспільство часто ставилося з недовірою до громадянських протестів.

Дане опитування показало, що ставлення до протестів і дій влади суттєво відрізняється залежно від партійної приналежності.

58% прихильників Демократичної партії підтримують протести, тоді як серед республіканців таких лише 15%.

Натомість 68% республіканців підтримують введення морської піхоти, у порівнянні з лише 12% демократів. Розгортання Нацгвардії підтримують 75% республіканців і лише 13% демократів.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа неодноразово використовувала силовий підхід у відповідь на громадянське невдоволення.

На тлі протестів, спричинених посиленням імміграційного контролю, президент вирішив застосувати армійські сили всередині країни, що викликало нову хвилю суспільної критики та політичного розколу.

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