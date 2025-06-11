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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Росія використовує трудову міграцію для вербування солдатів із КНДР – ISW

солдати КНДР
Фото: Getty Images

Росія та КНДР намагаються використовувати більш приховані способи для  вербування північнокорейських солдатів до армії РФ.

Такі висновки зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі повідомлень про те, що РФ працює над збільшенням кількості трудових мігрантів із Північної Кореї.

Як РФ вербує солдатів із КНДР: приховані методи

Зокрема, вони підтримують думку керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який заявив днями, що, ймовірно, Росія розраховує на те, що північні корейці зможуть замінити мігрантів із країн Центральної Азії, і що багато з них підпишуть військові контракти з Міноборони РФ.

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Він мав на увазі нещодавній візит до КНДР секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу, під час якого той погодився працювати над залученням більшої кількості північнокорейських мігрантів.

– Ця домовленість є порушенням Резолюції 2397 Радбезу ООН, яку підписала Росія і яка забороняє Північній Кореї відправляти своїх громадян на роботу за кордон і зобов’язує всі держави-члени вислати всіх північнокорейців, які “отримують дохід” за кордоном, до грудня 2019 року, – кажуть в ISW.

Аналітики ISW ще у лютому 2025 року говорили про те, що Росія створює можливості для північнокорейських мігрантів поїхати до Росії, щоб приєднатися до російської робочої сили або армії.

– Росія і Північна Корея відкрито посилюють свою оборонну співпрацю за допомогою договорів про взаємну оборону, передання військових технологій і матеріальних засобів, а також розгортання північнокорейських військ для участі в бойових діях разом з російськими військами в Курській області, – мовиться у звіті.

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Джерело: ISW

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