Санкції ЄС проти РФ торкнуться двох банків Китаю

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти двох невеликих китайських банків, оскільки ті допомагають Росії в обході чинних торгових обмежень.

Про це пише Bloomberg, з посиланням на відповідні документи.

ЄС готує санкції проти китайських банків

Йдеться про два невеликі регіональні банки, які розташовані недалеко від кордону з Росією. Їм можуть повністю заборонити працювати з банками в ЄС.

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Назви фінустанов поки що не розголошуються.

Згідно з документами, ці банки можуть потрапити до списку фінансових установ, які, ймовірно, допомагали Росії, зокрема, “обробляли транзакції або надавали експортне фінансування для торговельних операцій”, що дозволяло обходити санкції ЄС.

Деякі з них навіть працювали з криптовалютами, що також використовувалося для обходу обмежень.

Коментувати ці документи представник Європейської комісії відмовився.

Bloomberg пише, що Китай відіграє важливу роль у війні Росії проти України – його компанії постачають Москві заборонені деталі та технології, які використовуються для виробництва зброї. Новий пакет санкцій також передбачає внесення до списку ще кількох китайських фірм.

Водночас Пекін не раз заперечував свою причетність до підтримки військових зусиль Москви.

Ці обмеження входять до нового, вже 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

У ЄС також обговорюють такі кроки у межах нового пакету санкції:

відключити понад 20 російських банків від платіжної системи SWIFT та заборонити транзакції для цих кредиторів;

ввести санкції проти газопроводів Північний потік, щоб вони ніколи не запрацювали;

знизити цінову “стелю” на російську нафту з $60 до $45, але для цього, ймовірно, знадобиться підтримка країн Великої сімки;

посилити обмеження проти тіньового флоту російських нафтових танкерів, додавши до списку майже 80 нових суден (загалом їх стане понад 400). Санкції також торкнуться кількох компаній і трейдерів, які співпрацюють із цим флотом.

Крім того, список заборонених до ввезення в Росію товарів поповниться машинами і хімікатами, які Москва може використовувати у військовій сфері.

Також до нового санкційного списку потрапить близько двадцяти організацій, які, як вважається, допомагають Росії обходити ці обмеження.

Головна мета 18-го пакету санкцій – посилити тиск на Кремль, щоб він погодився на негайне припинення вогню і почав мирні переговори з Україною.

ЄС планує отримати підтримку всіх держав-членів до саміту лідерів, який відбудеться в Брюсселі 26 червня.

Джерело : Bloomberg

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