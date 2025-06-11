Торгову угоду з Китаєм укладено, і вона підлягає остаточному затвердженню – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення торговельної угоди з Китаєм. За його словами, тепер документ має затвердити він особисто і лідер КНР Сі Цзіньпін.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив про досягнення торговельної угоди з Китаєм

– Нашу угоду з Китаєм укладено, і вона підлягає остаточному затвердженню президентом Сі Цзіньпіном і мною, – повідомив Трамп.

Цю заяву президент США зробив після дводенних зустрічей у Лондоні між представниками обох країн. Як зазначив міністр торгівлі США Говард Лутнік, ці переговори вже відображають основні положення домовленості, якої сторони досягли минулого місяця в Женеві щодо зниження взаємних тарифів.

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– Повні магніти і будь-які необхідні рідкісноземельні елементи будуть поставлені Китаєм авансом. Так само ми надамо Китаю те, про що було домовлено, включно з китайськими студентами, які користуються нашими коледжами та університетами (що завжди мене влаштовувало!). Ми отримуємо загалом 55% мит, Китай – 10%, – повідомив Трамп.

У коментарі для Reuters представник Білого дому США пояснив, що згадані 55% складаються з трьох частин:

базових 10% взаємних мит, які Трамп запровадив майже на весь імпорт до США;

20% тарифів на китайські товари, які були частиною заходів проти Китаю, Мексики та Канади через звинувачення у сприянні поширенню фентанілу;

25% мит на китайський імпорт, запроваджених ще під час першої каденції Трампа.

Зазначимо, що чиновники США та Китаю провели термінову зустріч у Лондоні після телефонної розмови між Трампом і Сі Цзіньпіном, яка допомогла зняти напругу у відносинах.

Попередня угода, досягнута в Женеві, зірвалася через обмеження Китаю на експорт важливих мінералів, на що США відповіли експортними санкціями.

За підсумками лондонських переговорів сторони домовилися зняти частину обмежень з двох сторін. Досягнуту угоду тепер мають затвердити президенти США і Китаю.

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