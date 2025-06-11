Торгову угоду з Китаєм укладено, і вона підлягає остаточному затвердженню – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення торговельної угоди з Китаєм. За його словами, тепер документ має затвердити він особисто і лідер КНР Сі Цзіньпін.
Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social.
Трамп заявив про досягнення торговельної угоди з Китаєм
– Нашу угоду з Китаєм укладено, і вона підлягає остаточному затвердженню президентом Сі Цзіньпіном і мною, – повідомив Трамп.
Цю заяву президент США зробив після дводенних зустрічей у Лондоні між представниками обох країн. Як зазначив міністр торгівлі США Говард Лутнік, ці переговори вже відображають основні положення домовленості, якої сторони досягли минулого місяця в Женеві щодо зниження взаємних тарифів.
– Повні магніти і будь-які необхідні рідкісноземельні елементи будуть поставлені Китаєм авансом. Так само ми надамо Китаю те, про що було домовлено, включно з китайськими студентами, які користуються нашими коледжами та університетами (що завжди мене влаштовувало!). Ми отримуємо загалом 55% мит, Китай – 10%, – повідомив Трамп.
У коментарі для Reuters представник Білого дому США пояснив, що згадані 55% складаються з трьох частин:
- базових 10% взаємних мит, які Трамп запровадив майже на весь імпорт до США;
- 20% тарифів на китайські товари, які були частиною заходів проти Китаю, Мексики та Канади через звинувачення у сприянні поширенню фентанілу;
- 25% мит на китайський імпорт, запроваджених ще під час першої каденції Трампа.
Зазначимо, що чиновники США та Китаю провели термінову зустріч у Лондоні після телефонної розмови між Трампом і Сі Цзіньпіном, яка допомогла зняти напругу у відносинах.
Попередня угода, досягнута в Женеві, зірвалася через обмеження Китаю на експорт важливих мінералів, на що США відповіли експортними санкціями.
За підсумками лондонських переговорів сторони домовилися зняти частину обмежень з двох сторін. Досягнуту угоду тепер мають затвердити президенти США і Китаю.