Уряд польського прем’єра Туска пережив вотум недовіри

Сейм Польщі висловив довіру уряду Дональда Туска, який ініціював голосування після програшу Рафала Тшасковського під час нещодавніх виборів президента.

Уряд Польщі отримав вотум довіри від парламенту

Як повідомляє Polskiej Agencji Prasowej, у голосуванні взяли участь 453 депутати Сейму.

Серед них: вотум довіри уряду Туска підтримали 243 польські депутати, проти проголосували – 210, але жоден не утримався.

Зараз дивляться

Перед голосуванням у Сеймі Дональд Туск виступив з промовою, в якій розповів про підсумки за півтора року перебування на посаді та розкритикував попередні уряди Польщі.

Туск звернув увагу на проблеми з донесенням успіхів свого уряду до польських громадян. Прем’єр-міністр Польщі спростував чутки про можливу відставку і розформування нинішньої коаліції.

На початку червня журналісти з посиланням на джерела повідомили, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри до свого уряду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.