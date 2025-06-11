В Енгельсі пролунав вибух: місцеві повідомляють про дим на одному з заводів

Гучний вибух у Енгельсі пролунав вдень 11 червня. Місцеві жителі спостерігають довжелезний стовп густого диму.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вибух в Енгельсі: що відомо

Наразі місцева влада офіційно не коментує походження звуку вибуху.

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Про те жителі у чатах пишуть, що вибух стався на 9 Центральному автомобільному ремонтному заводі, який знаходиться менш ніж за два кілометри від нафтобази Кристал.

За іншою інформацією, вибух міг статися на підприємстві з виробництва трубопровідної арматури РусКон-С, що за п’ять кілометрів від Кристала.

Нагадаємо, що у ніч з 5 на 6 червня після атаки ударних дронів в Енгельсі загорілася нафтобаза Кристал, яка горить вже кілька днів. Місцева влада запевняє, що перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі немає.

Фото: Astra

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