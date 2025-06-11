Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Європа готова посилити тиск на РФ у банківському та енергетичному секторах, попри зволікання США

обстріл Кременчуцького району
Фото: ДСНС

Країни Європи готові посилити санкції проти Росії та покращити виконання наявних обмежень, зокрема в банківському та енергетичному секторах.

Про це йдеться у проєкті спільної заяви міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Європейського Союзу, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Європа готова посилити тиск на РФ

– Ця заява є останнім прикладом того, як Європа дедалі більше прагне виділити свою роль у головних геополітичних питаннях окремо від США, оскільки президент Дональд Трамп відходить від багаторічного трансатлантичного альянсу, – йдеться у матеріалі.

Європа намагається заповнити порожнечу лідерства, оскільки Трамп натякає, що він може припинити участь США у мирних переговорах між Росією та Україною, зазначили в агентстві.

Зараз дивляться

Згідно з проєктом спільної заяви міністрів закордонних справ, очікується, що європейські союзники заявлять, що мир має включати належні гарантії безпеки для України.

Серед них – посилення українських військових та розширення оборонної співпраці. Вони заявлять, що продовжуватимуть співпрацювати зі США в цьому питанні.

Водночас очікується, що міністри закликатимуть Росію до серйозних мирних переговорів, відмови від неприйнятних максималістських вимог і попередніх умов.

Крім цього, глави МЗС намір засудити нещодавні масовані російські напади на українські міста та цивільне населення, які вони називають очевидним порушенням міжнародного права.

Читайте також
ЄС може знизити стелю ціни на нафту РФ навіть без участі США – Каллас
Кая Каллас

Пов'язані теми:

ЄвропаВійна в УкраїніГлави МЗСДональд Трамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь