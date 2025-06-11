Європа готова посилити тиск на РФ у банківському та енергетичному секторах, попри зволікання США
Країни Європи готові посилити санкції проти Росії та покращити виконання наявних обмежень, зокрема в банківському та енергетичному секторах.
Про це йдеться у проєкті спільної заяви міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Європейського Союзу, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.
Європа готова посилити тиск на РФ
– Ця заява є останнім прикладом того, як Європа дедалі більше прагне виділити свою роль у головних геополітичних питаннях окремо від США, оскільки президент Дональд Трамп відходить від багаторічного трансатлантичного альянсу, – йдеться у матеріалі.
Європа намагається заповнити порожнечу лідерства, оскільки Трамп натякає, що він може припинити участь США у мирних переговорах між Росією та Україною, зазначили в агентстві.
Згідно з проєктом спільної заяви міністрів закордонних справ, очікується, що європейські союзники заявлять, що мир має включати належні гарантії безпеки для України.
Серед них – посилення українських військових та розширення оборонної співпраці. Вони заявлять, що продовжуватимуть співпрацювати зі США в цьому питанні.
Водночас очікується, що міністри закликатимуть Росію до серйозних мирних переговорів, відмови від неприйнятних максималістських вимог і попередніх умов.
Крім цього, глави МЗС намір засудити нещодавні масовані російські напади на українські міста та цивільне населення, які вони називають очевидним порушенням міжнародного права.