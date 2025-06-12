Авіакатастрофа в Індії 12 червня: в МЗС повідомили, чи були на борту українці
На борту пасажирського літака авіакомпанії Air India, що зазнав аварії на заході Індії в штаті Гуджарат, не було громадян України.
Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, пише Інтерфакс.
На борту Boeing 787 були громадяни чотирьох країн
За даними авіакомпанії Air India, на борту літака Boeing 787-8, який вилетів з Ахмедабада у напрямку Лондона, перебувало 242 пасажири та члени екіпажу.
З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії.
Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. В Air India заявили, що співпрацюють з органами влади, які розслідують інцидент.
Як пише The Guardian із посиланням на індійського високопоставленого офіцера поліції, літак впав на гуртожиток для лікарів.
На місці події зараз працюють рятувальники. Щонайменше 30-35 тіл було вилучено з будівлі, на яку впав літак. Під завалами ще перебувають люди.
Раніше ми повідомляли, що Boeing 787 Dreamliner зазнав аварії після зльоту в аеропорту Ахмедабада. Він виконував рейс в лондонський аеропорт Гатвік. Літак втратив зв’язок з радарами на висоті 625 футів, після чого почав стрімко знижуватися.