Авіакатастрофа в Індії 12 червня: в МЗС повідомили, чи були на борту українці

На борту пасажирського літака авіакомпанії Air India, що зазнав аварії на заході Індії в штаті Гуджарат, не було громадян України.

Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, пише Інтерфакс.

На борту Boeing 787 були громадяни чотирьох країн

За даними авіакомпанії Air India, на борту літака Boeing 787-8, який вилетів з Ахмедабада у напрямку Лондона, перебувало 242 пасажири та члени екіпажу.

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З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії.

Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. В Air India заявили, що співпрацюють з органами влади, які розслідують інцидент.

Як пише The Guardian із посиланням на індійського високопоставленого офіцера поліції, літак впав на гуртожиток для лікарів.

На місці події зараз працюють рятувальники. Щонайменше 30-35 тіл було вилучено з будівлі, на яку впав літак. Під завалами ще перебувають люди.

Раніше ми повідомляли, що Boeing 787 Dreamliner зазнав аварії після зльоту в аеропорту Ахмедабада. Він виконував рейс в лондонський аеропорт Гатвік. Літак втратив зв’язок з радарами на висоті 625 футів, після чого почав стрімко знижуватися.

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