Чи буде війна між Ізраїлем та Іраном і які це може мати наслідки

Сполучені Штати перебувають у стані підвищеної готовності в очікуванні потенційного удару Ізраїлю по Ірану: Державний департамент США дозволив евакуацію частини дипломатичного персоналу з Іраку, а Пентагон дав зелене світло на виїзд членів сімей військовослужбовців по всьому Близькому Сходу.

На тлі цих заяв зросла й ціна на нафту – на щонайменше 4%.

Факти ICTV розбиралися, чи станеться війна між Ізраїлем та Іраном та як на це реагуватиме Дональд Трамп.

Зараз дивляться

Ціна на нафту Brent зросла

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $2,90, або 4,34%, до $69,77 за барель. Нафта марки WTI подорожчала на $3,17, або 4,88%, до $68,15. І Brent, і WTI досягли найвищого рівня з початку квітня. У середу, 11 червня, здивовані трейдери скупили ф’ючерси на нафту.

— Ринок не очікував такого великого геополітичного ризику, — сказав Філ Флінн, аналітик Price Futures Group.

У середу Велика Британія попередила, що напруженість на Близькому Сході може вплинути на судноплавство, а тому суднам треба бути обережними під час проходження через Перську, Оманську та Ормузьку протоки, які межують з Іраном.

Ядерна угода США й Ірану

Евакуація дипперсоналу відбувається у доволі нестабільний момент у регіоні: зусилля Дональда Трампа щодо досягнення ядерної угоди з Іраном, видається, зайшли в глухий кут, а американські розвідники все більше занепокоєні тим, що Ізраїль готовий вдарити по ядерних об’єктах Ірану (зокрема Фордо та Натанз, які є ключовими) без згоди Сполучених Штатів. Такий крок майже напевно зірве делікатні ядерні переговори Вашингтона й Тегерана.

Трамп категоричний щодо Ірану: Вони не можуть мати ядерну зброю. Все дуже просто, у них не може бути ядерної зброї.

Американський президент неодноразово погрожував завдати удару по Ірану, якщо переговори щодо ядерної програми зазнають невдачі. Трамп в одному з інтерв’ю заявив, що сумнівається, що Тегеран погодиться припинити збагачення урану. Іранський міністр оборони Азіз Насірзаде запевняє, Тегеран вдарить по американських базах у регіоні, якщо США наважаться атакувати.

Іран і США запланували провести шостий раунд переговорів в Омані в неділю між американським перемовником Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, а також дискусії між їхніми технічними командами. Але джерела кажуть, що переговори, ймовірно, не відбудуться.

В Ірані заявляють, що військова загроза завжди була частиною тактики переговорів Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Військова присутність США на Близькому Сході

Сполучені Штати мають свої військові бази в Іраку, Кувейті, Катарі, Бахрейні та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ізраїль — Іран: війна суперечить інтересам Трампа

На думку директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, станом на зараз ситуація є вкрай напруженою – ймовірність війни оцінюється в 50–60% з потенціалом зростання до 80–90% у разі провалу “ядерних” переговорів 15 червня в Омані.

Ігор Семиволос вважає, що війна з Іраном не в інтересах Трампа.

По-перше, швидких результатів досягти неможливо: за оцінками американської розвідки, ізраїльський удар може затримати ядерну програму Ірану лише на тижні чи місяці, проте не знищить її.

По-друге, ресурсів для повномасштабної війни бракує: військовий бюджет США обмежений для нових масштабних операцій.

По-третє, фактор проміжних виборів до Конгресу 2026 року та внутрішні заворушення в США ускладнюють політичну підтримку війни, адже американська громадськість переважно проти нових конфліктів на Близькому Сході.

Яка ймовірність ударів по ядерних об’єктах Ірану

У коментарі Фактам ICTV Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики Українська призма, зауважив, що Ізраїль вже давно був готовий завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану.

– Щонайменше три місяці ізраїльтяни були готові це зробити. Вони постійно намагалися переконати адміністрацію Трампа, але він не погоджувався. Трамп буквально стримував Нетаньягу, тримаючи його за руку. Тому цих ударів не було, – каже Олександр Краєв.

За словами експерта, Ізраїль міг вдарити по об’єктах Ірану якраз у той момент, коли Іран був слабкий – коли ХАМАС почав тільки зазнавати поразки, Тегеран втрачав гроші і тоді ще не почалися прямі переговори між Тегераном і Вашингтоном.

– Чому американці не погодяться на удар по Ірану? Бо, по-перше, вони втратили слушний момент. По-друге, саме вони останні три місяці стримували своїх союзників від цього кроку. І тому зараз ні тактично, ні стратегічно цей крок не спрацює так, як мав би спрацювати, – вважає експерт Олександр Краєв.

На його думку, видається найбільш ймовірним, що адміністрація Трампа чекатиме на перший крок саме від Ірану. На випередження американці не хочуть нічого робити.

– Але в мене таке враження, що цю “пальму першості” Ірану не віддасть Ізраїль. Ізраїльтяни набагато рішучіші за американців… Американці такі розумні, бо це не по їхній території буде перший удар. Я не впевнений, що Ізраїль дасть можливість Ірану завдати цього першого удару, – каже Олександр Краєв.

За словами експерта, Сполучені Штати бояться, що Ізраїль вдарить по Ірану без дозволу США, саме тому останні три місяці Вашингтон та Тель-Авів постійно були у контакті, не давали Нетаньягу і його кабінету активно працювати.

США накладали санкції на міжнародні судові інстанції, прикривали Ізраїль у міжнародному форматі, продовжували постачати йому зброю, але водночас надто очевидно намагалися стримати Ізраїль від рішучих кроків.

– Чи то від відсутності плану, чи то від відсутності якогось розуміння, що відбувається, чи то від відсутності політичної сміливості, не знаю, американці явно нічого не хотіли різко робити на Близькому Сході, – пояснює Олександр Краєв.

На його думку, бувають ситуації, коли краще зробити один ризиковий крок, але контролювати ситуацію, ніж як це зробила адміністрація Трампа — довго вичікувати, всіх стримувати, а потім евакуювати дипломатичний персонал.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном: реакція американців

За словами Олександра Краєва, якщо станеться конфлікт між Ізраїлем та Іраном і він буде масштабний, то реакція американців буде схожа на ту, яка була під час останнього масового обстрілу Ізраїлю – американці допомогли збити цілі та захистити Ізраїль.

Потім США підвели авіаносні групи, але це було демонстрацією, що Америка не переступає межу.

– Авіаносна група – це корпус 50 тисяч осіб, озброєний ядерною зброєю, найновішою системою розвідки, який здатен завдавати удари вглиб континенту майже на тисячу кілометрів. По суті, це смертний вирок Ірану, якщо його оточать дві авіаносні групи, – пояснює експерт.

Як це було тоді? Одна авіаносна група стояла в Червоному морі, інша – в Середземному. І ще третя була готова підійти зі сторони Перської затоки.

– Це була б нормальна реакція американців. Це був би не початок війни, але дуже чіткий сигнал, що ми стримали ваш перший наступ, а далі, ну, ви розумієте, які будуть наслідки. Тобто наступний неправильний крок Ірану — і починається його кінець, – говорить Олександр Краєв.

Війна Ізраїлю та Ірану: як реагуватиме Трамп

За словами політичного експерта, кандидата політичних наук, доцента університету ім. Т. Шевченка Ігоря Рейтеровича, американський президент Дональд Трамп надто самовпевнений, вважає себе сильним дипломатом, який може розв’язати будь-яке питання, про все домовитися. Але поки його дипломатія нічого не дала. Тому з великою ймовірністю певний військовий конфлікт – війна між Іраном і Ізраїлем – може виникнути.

– Може, це прозвучить надто цинічно, але для інтересів України удар Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану приніс би два хороші результати, – каже Ігор Рейтерович.

По-перше, це удар по союзнику Росії. І хай там як іранці не називають себе гуманістами, цій країні не можна дозволити створити ядерну зброю, тому що якраз Іран може розв’язати ядерну війну в регіоні.

По-друге, ізраїльський удар по Ірану був би колосальним ляпасом Трампу, каже політолог.

– Ізраїль показав би Трампу, що його дипломатичні миротворчі зусилля нічого не варті, не працюють. А Ізраїль захищає свої національні інтереси. І тут вже Трамп не сказав би, що це не його війна, а війна Байдена. От якби Трамп отримав такого ляпаса, може, в його голові щось змінилося б і він почав би рятувати свій імідж, зокрема й за рахунок реального закінчення російсько-української війни, – наголосив Ігор Рейтерович.

Зрозуміло, що Трамп би хотів уникнути своєї участі у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, але якщо він станеться, то це буде з закономірним наслідком абсолютної безпорадності Сполучених Штатів за часів президента Трампа.

Якщо Іран запустить ракети по Ізраїлю, то Америка буде просто зобов’язана допомогти їх відбити, як робила це раніше.

– У будь-якому разі Трамп змушений буде певною мірою втрутитися в цю війну, навіть якщо він того не хоче, – каже політичний експерт.

Все це, за його словами, наслідок безпорадності Дональда Трампа як дипломата та його неможливості домовитися з Ізраїлем про спільну політику протидії Ірану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.