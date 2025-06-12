Келлог порівняв Зеленського з Лінкольном: США не розуміють проблеми українців
Спецпредставник президента США питань України Кіт Келлог високо оцінив лідерство Володимира Зеленського в умовах повномасштабної війни.
Він порівняв президента України з Авраамом Лінкольном – лідером США у період Громадянської війни.
Келлог порівняв Зеленського із Лінкольном
– У мене була можливість поговорити з президентом (США Дональдом Трампом – ред.). Я сказав: Знаєте, у нас не було американського президента із часів Авраама Лінкольна, який мусив робити те, що робить президент Зеленський, – зазначив Келлог під час дискусії на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі.
Він підкреслив, що Зеленський нині очолює боротьбу за збереження української нації на її власній території, подібно до того, як це свого часу робив Лінкольн.
– І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони стикаються зараз на полі бою, – додав спецпредставник.
При цьому Келлог наголосив, що в Сполучених Штатах іноді не усвідомлюють усієї складності ситуації, оскільки не ставлять себе на місце українців та не уявляють, через що вони проходять і як шукати шляхи виходу з війни.
Нещодавно президент США Дональд Трамп порівняв війну Росії проти України з “бійкою двох маленьких дітей”.
У відповідь Володимир Зеленський заявив, що такі слова свідчать про нерозуміння глибини страждань, які переживає український народ.