НАТО готує об’єднання протиракетної оборони, щоб захиститися від російської загрози

Організація Північноатлантичного договору планує посилити свої системи протиракетної оборони для захисту східного флангу в разі нападу РФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

НАТО буде стримувати Росію

Країни-члени НАТО вперше обговорюють питання об’єднання балістичного щита з іншими інтегрованими засобами протиракетної оборони.

Зараз дивляться

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними через закритий характер переговорів, об’єднана система буде спрямована проти всіх загроз у майбутньому, що робить її насамперед засобом стримування Росії.

Москва вже давно висловлює заперечення проти зусиль НАТО з протиракетної оборони, зокрема проти розгортання ракет-перехоплювачів у Польщі та Румунії.

Організація Північноатлантичного договору відкидає ці заперечення, посилаючись на загрозу ракет великої дальності з Ірану.

Зустрічі лідерів НАТО в Гаазі

Переговори про інтеграцію можуть бути завершені до зустрічі лідерів НАТО в Гаазі на саміті 24-25 червня, але можуть продовжитися і після цього.

Неясно, чи системи будуть і надалі розглядатися як відповідь на іранську загрозу, чи будуть повністю переорієнтовані на стримування російської зброї.

Ця ініціатива є частиною ширшої дискусії про шляхи зміцнення східного флангу НАТО через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Країни Північноатлантичного блоку щойно прийняли найамбітніші нові цілі в галузі озброєнь з часів холодної війни.

— Балістичні системи НАТО очевидно потребують оновлення, щоб протистояти найновішим загрозам, які вже не походять від Ірану, як це було на момент їх впровадження, – заявила Bloomberg Юлія Джоя, директорка програми Чорне море.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив занепокоєння зростаючою військовою співпрацею між Росією, Іраном і Північною Кореєю.

За його словами, наразі спостерігається зростання кількості порушень повітряного простору союзників російськими ракетами і безпілотниками, особливо на східному фланзі.

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