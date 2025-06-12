НАТО готує об’єднання протиракетної оборони, щоб захиститися від російської загрози
Організація Північноатлантичного договору планує посилити свої системи протиракетної оборони для захисту східного флангу в разі нападу РФ.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.
НАТО буде стримувати Росію
Країни-члени НАТО вперше обговорюють питання об’єднання балістичного щита з іншими інтегрованими засобами протиракетної оборони.
За словами джерел, які побажали залишитися анонімними через закритий характер переговорів, об’єднана система буде спрямована проти всіх загроз у майбутньому, що робить її насамперед засобом стримування Росії.
Москва вже давно висловлює заперечення проти зусиль НАТО з протиракетної оборони, зокрема проти розгортання ракет-перехоплювачів у Польщі та Румунії.
Організація Північноатлантичного договору відкидає ці заперечення, посилаючись на загрозу ракет великої дальності з Ірану.
Зустрічі лідерів НАТО в Гаазі
Переговори про інтеграцію можуть бути завершені до зустрічі лідерів НАТО в Гаазі на саміті 24-25 червня, але можуть продовжитися і після цього.
Неясно, чи системи будуть і надалі розглядатися як відповідь на іранську загрозу, чи будуть повністю переорієнтовані на стримування російської зброї.
Ця ініціатива є частиною ширшої дискусії про шляхи зміцнення східного флангу НАТО через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Країни Північноатлантичного блоку щойно прийняли найамбітніші нові цілі в галузі озброєнь з часів холодної війни.
— Балістичні системи НАТО очевидно потребують оновлення, щоб протистояти найновішим загрозам, які вже не походять від Ірану, як це було на момент їх впровадження, – заявила Bloomberg Юлія Джоя, директорка програми Чорне море.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив занепокоєння зростаючою військовою співпрацею між Росією, Іраном і Північною Кореєю.
За його словами, наразі спостерігається зростання кількості порушень повітряного простору союзників російськими ракетами і безпілотниками, особливо на східному фланзі.