Не може бути винагородження агресії: Сибіга про привітання країн з “днем Росії”

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив невдоволення з приводу офіційних привітань деяких держав із нагоди “дня Росії”.

Про це очільник української дипломатії заявив журналістам перед початком зустрічі у форматі Веймар+, яка відбулася у Римі.

Сибіга прокоментував привітання до Дня Росії

– Мені як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, з національним святом. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора, – заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що “має моральне право це озвучувати”.

Зараз дивляться

Сибіга розповів, що напередодні разом із литовським колегою відвідав Херсон, який знаходиться за 13 кілометрів від лінії фронту, і на власні очі побачив наслідки російського терору.

– Це ненормально. Український народ має право на нормальне життя, – наголосив міністр.

Нагадаємо, з нагоди 12 червня, коли РФ святкує “день Росії”, державний секретар США Марко Рубіо надіслав привітання російському народу.

У своєму зверненні він підкреслив відданість США підтримці громадян Росії та зазначив, що Вашингтон прагне конструктивної співпраці з Москвою задля встановлення сталого миру в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.