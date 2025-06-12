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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Не може бути винагородження агресії: Сибіга про привітання країн з “днем Росії”

Андрій Сибіга 
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив невдоволення з приводу офіційних привітань деяких держав із нагоди “дня Росії”.

Про це очільник української дипломатії заявив журналістам перед початком зустрічі у форматі Веймар+, яка відбулася у Римі.

Сибіга прокоментував привітання до Дня Росії

– Мені як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, з національним святом. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора, – заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що “має моральне право це озвучувати”.

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Сибіга розповів, що напередодні разом із литовським колегою відвідав Херсон, який знаходиться за 13 кілометрів від лінії фронту, і на власні очі побачив наслідки російського терору.

– Це ненормально. Український народ має право на нормальне життя, – наголосив міністр.

Нагадаємо, з нагоди 12 червня, коли РФ святкує “день Росії”, державний секретар США Марко Рубіо надіслав привітання російському народу.

У своєму зверненні він підкреслив відданість США підтримці громадян Росії та зазначив, що Вашингтон прагне конструктивної співпраці з Москвою задля встановлення сталого миру в Україні.

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