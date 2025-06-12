Протести у США: які повноваження мають штати у протистоянні

Республіканці традиційно позиціонують себе як прихильники прав штатів і супротивники надмірно потужного федерального уряду.

Проте ця позиція зазнає змін, коли президент-республіканець Дональд Трамп прагне підкорити штати своїй волі, пише Bloomberg.

Трамп зловживає владою

Тепер, коли Трамп випробовує межі президентської влади, саме демократичні губернатори, такі як Гевін Ньюсом з Каліфорнії, заявляють про повноваження штатів.

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7 червня президент Трамп розпорядився ввести війська Національної гвардії до Лос-Анджелеса для придушення протестів проти його жорсткої імміграційної політики. Цей крок було здійснено всупереч позиції губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Це – перший випадок з часів Руху за громадянські права у 1960-х, коли президент застосував війська на території штату без згоди його керівника.

Всі губернатори-демократи США назвали цей крок “тривожним зловживанням владою”. А вже 9 червня Ньюсом подав до суду на адміністрацію Трампа.

Інші приклади втручання Трампа в політику штатів

Конфлікт навколо Лос-Анджелеса – лише один із багатьох. Президент Трамп неодноразово намагався обмежити повноваження штатів, якими керують демократи.

Його укази спрямовані проти екологічних законів окремих штатів.

Трамп виступає проти “міст-притулків”, які відмовляються співпрацювати з федеральною імміграційною службою.

Під час січневих пожеж у Лос-Анджелесі президент намагався обійти законодавство Каліфорнії щодо управління водними ресурсами.

Його адміністрація розглядає можливість припинення фінансування Нью-Йорка через програму платного в’їзду до Мангеттена (congestion pricing).

Міністерство освіти обговорювало скорочення фінансування шкіл у Каліфорнії через участь трансгендерних спортсменів у змаганнях.

Водночас, щодо штатів, де керують республіканці, Трамп майже не робив подібних кроків. Губернатори-республіканці не виступали проти жодної ключової ініціативи його адміністрації.

Що говорить Конституція США

Конституція США визначає країну як федерацію, де влада розподілена між центральним урядом і окремими штатами. Це закріплено в 10 поправці до Конституції: усі повноваження, прямо не надані федеральному уряду, залишаються за штатами.

Штати мають право:

організовувати місцеву владу,

проводити вибори,

створювати школи,

регулювати торгівлю в межах свого Штату.

Федеральний уряд, у свою чергу, відповідає за зовнішню політику, армію, друк грошей тощо.

Хоча Конституція задає загальні межі, багато аспектів залишаються нечіткими і залежать від судових рішень та історичних прецедентів. Саме це дозволяє як президентам, так і губернаторам оскаржувати встановлені рамки.

Як змінювалося ставлення до прав штатів

Напруга між федеральним центром і штатами існує ще з часів заснування США. Колоністи, які повалили британське панування, прагнули не допустити надмірної концентрації влади в руках центрального уряду. Тому ідею обмеження федеральних повноважень було закладено в Білль про права.

Протягом історії це питання ставало особливо гострим під час громадянської війни, руху за громадянські права та інших великих криз.

Сьогодні, в епоху Трампа, ми спостерігаємо новий виток цього протистояння – з дещо несподіваними ролями: демократів – як захисників автономії, а республіканців – як прихильників централізованої сили.

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