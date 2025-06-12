Рубіо у вітанні з Днем Росії: США віддані підтримці народу РФ

Державний секретар США Марко Рубіо від імені американського народу привітав росіян із Днем Росії, який країна-агресор відзначає 12 червня.

Заяву оприлюднено на сайті американського Держдепу.

Привітання Рубіо до Дня Росії

Рубіо у вітанні висловив відданість підтримці народу РФ, а також згадав про прагнення США до конструктивної взаємодії з Росією задля досягнення тривалого миру в Україні.

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– Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього.

Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією задля досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами, – йдеться у привітанні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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