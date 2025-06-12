Трамп вражений війною дронів між Україною та РФ: Здатні замінити навіть літаки

Президент США Дональд Трамп зізнався, що вражений ефективністю використання дронів у війні Росії проти України, назвавши їх новим видом зброї.

Про це американський лідер заявив в інтерв’ю програмі Pod Force One.

Трамп про війну дронів між Україною та РФ

– Дрони – це нова річ, нова популярна зброя. Якщо подивитися на цю жахливу війну між Росією і Україною, яку ми намагаємося зупинити, то все це війна безпілотників. Це дивовижно, – наголосив Трамп.

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Він назвав дрони швидкими та розумними, зауваживши, що три роки тому ніхто й гадки не мав, що вони виявляться такими ефективними, висловивши переконання, що вони “здатні замінити багато інших видів зброї, навіть літаки”.

– У сучасній війні Україна та Росія вивчають поточні бойові дії, а також використовують дрони на рівні, який ніхто раніше не вважав можливим, – додав Трамп.

Ще березні в уряді заявили, що у 2025 році українські виробники планують виготовити понад 2,5 млн безпілотників.

Торік ця цифра перевищила 1 млн.

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