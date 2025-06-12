ЄС обрав Ілву Йоганссон спеціальним представником у справах України

В Європейському Союзі створять посаду спеціального представника щодо питань українців на території ЄС, яку обійме Ілва Йоганссон.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох чиновників, обізнаних з цим призначенням.

Спецпредставник з питань українців в ЄС

Ілва Йоганссон обійме новостворену посаду в ЄС, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії щодо українських біженців.

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Йоганссон була комісаром з питань внутрішніх справ з 2019 до 2024 років.

Вона кілька разів відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією. У вересні минулого року Йоганссон була нагороджена українським орденом За заслуги.

Роль спеціального представника полягатиме у посиленні координації, представництві інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, включаючи розвиток центрів, оголосив минулого тижня європейський комісар з внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер.

Минулого місяця Європейська комісія продовжила тимчасовий захист для приблизно 4,3 млн переміщених українців, які знайшли притулок у ЄС після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Крім цього, в ЄС планують запустити інформаційні Центри єдності, що працюватимуть спільно з Україною, а також надаватимуть рекомендації щодо інтеграції та повернення додому.

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