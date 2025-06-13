Чи є в Ізраїлю ядерна зброя та який може бути арсенал

Ізраїль офіційно не визнає володіння ядерною зброєю. Держава ніколи не підтверджувала, проте і не спростовувала це.

Водночас Ізраїль ніколи не проводив ядерних випробувань. Проте загальновизнано те, що держава має ядерну зброю, яку створила поза межами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Чи є ядерна зброя в Ізраїлю

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оприлюднив щорічну оцінку стану озброєнь, роззброєння та міжнародної безпеки.

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Основні висновки SIPRI за попередній рік свідчать про те, що кількість і типи ядерної зброї, що розробляється, збільшилася, оскільки держави посилюють свою залежність від ядерного стримування.

У звіті йдеться, що дев’ять ядерних держав — США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль — продовжували модернізувати ядерні арсенали, а кілька розгорнули нові ядерні озброєння, збройні або ядерні системи зброї у 2023 році.

Разом з Індією та Пакистаном, Ізраїль де-факто вважається ядерною державою.

Через неясність його офіційної позиції важко прояснити ядерну політику та можливості Ізраїлю.

Також у відкритих джерелах немає переконливих доказів того, що Ізраїль випробував свою ядерну зброю.

Ядерна зброя Ізраїлю: що про це відомо

За неофіційними даними, Ізраїль має ядерний арсенал із приблизно 90 боєголовок. Вважається, що виробництво плутонію для зброї продовжується.

На підставі непідтверджених повідомлень, Ізраїль може мати ядерну тріаду для забезпечення свого ядерного потенціалу.

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