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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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До 500 тис. іммігрантів надійшла вимога покинути США

Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Іммігранти, яких було допущено до Сполучених Штатів Америки за програмою умовно-дострокового звільнення для Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, почали отримувати повідомлення про звільнення з вимогою покинути територію США.

Вимога 500 тис. іммігрантам покинути США

Учасникам програми умовно-дострокового звільнення для кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців (CHNV) повідомили через електронні листи від Міністерства внутрішньої безпеки США, що їхній дозвіл на працевлаштування негайно анулюється, йдеться у матеріалі Bloomberg.

Ці повідомлення надійшли після рішення Верховного суду США минулого місяця, яке дозволило Міністерство національної безпеки США продовжити процес скасування пільг на умовно-дострокове звільнення для півмільйона іммігрантів після того, як суд нижчої інстанції зберіг ці гарантії.

Зараз дивляться

Судовий розгляд щодо скасування адміністрацією Білого дому програм умовно-дострокового звільнення, включаючи процес, який стосується CHNV, все ще триває.

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена запустила програму CHNV у 2023 році, щоб зменшити нелегальну міграцію до кордону між США та Мексикою, а також надати людям допомогу на тлі гуманітарних криз у чотирьох країнах.

Кількість заявок значно перевищила 30 тис. місць, доступних щомісяця, а американські компанії наймали умовно звільнених осіб на важкодоступні посади по всій країні.

Такі галузі, як будівництво та охорона здоров’я, ймовірно, зіткнуться з новою нестачею працівників після скасування дозволів на роботу для таких осіб.

Служба громадянства та імміграції США лише цього тижня, у відповідь на рішення суду, скасувала заморожування розгляду запитів на отримання допомоги. Серед них – заяви про надання притулку та візи для звільнених достроково осіб.

Розгляд допомоги було заморожено в лютому, що припинило інші можливості легальної імміграції за кілька тижнів до того, як адміністрація Білого дому за правління Дональда Трампа оголосила про скасування допомоги достроково.

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