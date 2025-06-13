Гегсет визнав, що Пентагон має план на випадок захоплення Гренландії та Панами

Міністр оборони США Піт Гегсет, ймовірно, визнав, що Пентагон розробив плани силового захоплення Гренландії і Панами в разі необхідності.

Про це він сказав на слуханнях у Конгресі, проте відмовився відповідати про використання ним чатів Signal для обговорення військових операцій.

Пентагон має план захоплення Гренландії та Панами

Одним із запитань, на яке Гегсет відповів, було від члена Палати представників, демократа Адама Сміта. Він запитав, чи розробляє Пентагон плани силового захоплення Гренландії або Панами, якщо це буде необхідно.

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— Наша робота в Міністерстві оборони полягає в тому, щоб мати плани на випадок будь-яких непередбачених обставин, – кілька разів повторив Гегсет.

Як пише AP, для Пентагону не є чимось незвичайним розроблення планів на випадок конфліктів, які ще не виникли. Однак, зазначається, що манера відповіді Гегсета спричинила гостру перепалку.

Республіканець з Огайо Майк Тернер тоді уточнив у Гегсета, чи стверджує він, що у Пентагоні є плани силового захоплення або вторгнення в Гренландію.

Коли Гегсет почав повторювати свою відповідь про плани на випадок надзвичайних ситуацій, Тернер додав: Я дуже сподіваюся, що це не ваші свідчення.

Тоді глава Пентагону сказав, що США “з нетерпінням чекають на співпрацю із Гренландією, щоб гарантувати, що вона буде захищена від будь-яких потенційних загроз”.

На початку травня Трамп визнав, що допускає можливість застосування військової сили для того, аби встановити контроль над Гренландією. Він сказав, що Штатам “дуже потрібна Гренландія”, але вона більше “потрібна для міжнародної безпеки”.

Джерело : AP News

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