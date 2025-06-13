Ізраїльський літак Судного дня для уряду: для чого він призначений

Вранці 13 червня сайти моніторингу повітряного руху зафіксували зліт урядового літака Судного дня – Boeing E-4B. Він призначений для перевезення президента і прем’єр-міністра Ізраїлю.

Як пише Sawt Beirut International з посиланням на військові джерела, зліт літака Судного дня відображає оцінку Ізраїлем серйозності ситуації, що вимагає активації повітряного командного центру після превентивного удару Ізраїлю по Ірану. Однак офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Літак Судного дня (Doomsday plane)

Літак Судного дня (Doomsday plane) – це повітряний командний пункт, призначений для управління Збройними силами США у разі ядерної війни.

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Характеристики літака Судного дня

Виробник: Boeing (США).

Швидкість: 602 миль/год (968 км/год).

Дальність польоту: 6 200 морських миль (11 482 км).

Екіпаж: до 112 осіб (льотний екіпаж та екіпаж місії).

Літак Boeing E-4B є мілітаризованою версією комерційного авіалайнера 747-200 і діє як основний повітряний командно-штабний центр США.

Для чого проєктували літак Судного дня

Boeing E-4B спочатку проєктували для перевезення очільника Пентагону та Об’єднаного комітету начальників штабів під час ядерної загрози.

Літак здатний забезпечити високу живучість, функціонування командного центру, центру управління та зв’язку з американськими військами, виконання екстрених військових наказів і координації дій цивільної влади.

Специфіка літака Судного дня

Основна палуба розділена на шість функціональних зон: робоча зона командування, конференц-зала, кімната для брифінгів, робоча зона оперативної групи, а також зони зв’язку та відпочинку.

Екіпаж Boeing E-4B може містити до 112 осіб, зокрема оперативну групу об’єднаних служб, льотний екіпаж, технічних спеціалістів, групу зв’язку та допоміжний персонал.

Boeing E-4B має захист від електромагнітних імпульсів, систему, призначену для підтримки сучасної електроніки й комунікаційного обладнання.

Літак має захист від ядерного та теплового впливу, акустичний контроль, модернізовану систему кондиціонування повітря для охолодження електронних компонентів.

Удосконалена система супутникового зв’язку покращує глобальний зв’язок між стратегічними й тактичними супутниковими системами і повітряним оперативним центром.

Нині ВПС США експлуатують чотири літаки Boeing E-4B, один з яких постійно перебуває у стані готовності до вильоту.

Перші літаки Судного дня з’явилися в парку ВПС у 1974 році, але до 1985-го всі літаки моделі А переобладнали на новішу модель В. Через те, що літаки доволі старі, їх планують зняти з експлуатації на початку 2030-х років.

Джерело: Military.com

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