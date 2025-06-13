Комітет Конгресу США заблокував додаткові $300 млн на допомогу Україні

У п’ятницю, 13 червня, Комітет з питань асигнувань Палати представників США ухвалив власну версію проєкту оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік, в якій відсутня поправка про надання Україні додаткової допомоги в обсязі $300 млн.

Про це повідомляє видання Breaking Defense.

Комітет Конгресу США не включив допомогу Україні до оборонного бюджету

У затвердженому варіанті проєкту передбачається загальний обсяг оборонного бюджету в $832 млрд. Це відповідає рівню фінансування, визначеному на 2025 рік Управлінням з питань управління та бюджету США.

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Там планують збільшити загальний обсяг коштів до $1 трлн за рахунок ще не прийнятого законопроєкту про узгодження видатків.

– Законодавці більше години обговорювали поправку, яка передбачала виділення додаткових $300 млн на безпекову допомогу Україні. Ця поправка, запропонована представницею Демократичної партії від штату Огайо Марсі Каптур, була відхилена в результаті голосування, – пише видання.

Зазначається, що спроба включити в бюджет додаткове фінансування для України могла б поставити під загрозу ухвалення всього оборонного законопроєкту. Зокрема, така ініціатива могла б змусити частину республіканців проголосувати проти документа.

Зрештою, Комітет ухвалив рішення направити свою бюджетну пропозицію на розгляд Палати представників. Рішення підтримали 36 членів комітету, тоді як 27 виступили проти.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив під час слухань у Конгресі, що у 2026 році Сполучені Штати планують зменшити обсяги фінансування постачання озброєнь Україні.

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