Люди вмирали на очах: єдиний вцілілий пасажир Air India розповів про катастрофу

Єдиний вцілілий у катастрофі літака Air India 40-річний британець Вішваш Кумар Рамеш описав жах, з яким спостерігав, як на його очах помирають люди.

Одна з найсмертоносніших авіакатастроф

У четвер, 12 червня, літак Boeing 787 Dreamliner врізався в медичний коледж, перетворившись на вогняну кулю, в результаті чого загинула 241 людина, що перебувала на борту.

Це одна з найсмертоносніших авіакатастроф за кількістю загиблих громадян Великої Британії і перша за участю літака 787.

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– Я не можу повірити, що вибрався з цього живим. На мить мені здалося, що я теж помру, але коли я розплющив очі і озирнувся, зрозумів, що живий, – каже чоловік.

За словами британця, коли літак злетів, через п’ять-десять секунд виникло відчуття, що він застряг у повітрі. Раптово вогні почали блимати — зеленим і білим. Літак не набирав висоту і просто ковзав, перш ніж раптово врізався в будівлю і вибухнув.

– Мені вдалося відстебнутися, я протиснувся ногою в отвір у фюзеляжі і виповз. Не знаю, як я вижив. Я бачив, як люди вмирали у мене на очах – стюардеси і двоє людей поруч, – розповів Рамеш.

Кількість жертв може зрости

У п’ятницю, 13 червня, місце аварії відвідав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який опублікував відеозапис своєї розмови з Рамешем в лікарні.

Щонайменше п’ять студентів-медиків загинули і близько 50 отримали поранення. Є побоювання, що кількість загиблих на землі може зрости.

Розслідування причин аварії триває.

Джерело : The Guardian

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