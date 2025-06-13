Люди вмирали на очах: єдиний вцілілий пасажир Air India розповів про катастрофу
Єдиний вцілілий у катастрофі літака Air India 40-річний британець Вішваш Кумар Рамеш описав жах, з яким спостерігав, як на його очах помирають люди.
Одна з найсмертоносніших авіакатастроф
У четвер, 12 червня, літак Boeing 787 Dreamliner врізався в медичний коледж, перетворившись на вогняну кулю, в результаті чого загинула 241 людина, що перебувала на борту.
Це одна з найсмертоносніших авіакатастроф за кількістю загиблих громадян Великої Британії і перша за участю літака 787.
– Я не можу повірити, що вибрався з цього живим. На мить мені здалося, що я теж помру, але коли я розплющив очі і озирнувся, зрозумів, що живий, – каже чоловік.
За словами британця, коли літак злетів, через п’ять-десять секунд виникло відчуття, що він застряг у повітрі. Раптово вогні почали блимати — зеленим і білим. Літак не набирав висоту і просто ковзав, перш ніж раптово врізався в будівлю і вибухнув.
– Мені вдалося відстебнутися, я протиснувся ногою в отвір у фюзеляжі і виповз. Не знаю, як я вижив. Я бачив, як люди вмирали у мене на очах – стюардеси і двоє людей поруч, – розповів Рамеш.
Кількість жертв може зрости
У п’ятницю, 13 червня, місце аварії відвідав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який опублікував відеозапис своєї розмови з Рамешем в лікарні.
Щонайменше п’ять студентів-медиків загинули і близько 50 отримали поранення. Є побоювання, що кількість загиблих на землі може зрости.
Розслідування причин аварії триває.