Мабуть, жахливо так жити: Трамп заявив про розчарування Росією і Україною

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він розчарований як Російською Федерацією, так і Україною.

Трамп про переговори між Україною і РФ

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп пояснив, що нібито мирну угоду вже можна було б укласти.

– Я розчарований Росією. Але я також розчарований Україною. Думаю, можна було б укласти угоду, – стверджує Трамп.

За його словами, на тиждень втрати сягають п’ять чи шість тис. людей, здебільшого військовослужбовців. Проте йдеться і про цивільних, які живуть у містах та потрапляють під ракетні обстріли.

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– Як ви жили б, якби знали, що ракета може влучити в будинок ввечері? Мабуть, жахливо так жити, – припустив президент США.

Трамп повторно заявив, що розчарований відсутністю мирної угоди між Україною та Росією. Проте він відзначив нібито чудову роботу з Індією та Пакистаном, а також з Ізраїлем.

.@POTUS: “I’m very disappointed in Russia, but I’m disappointed with Ukraine also because I think deals could have been made, and we’re losing 5-6,000 people a week… We’ll get it but I’m disappointed it’s not done.” pic.twitter.com/qWrhkwCqsm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 12, 2025

У середу, 28 травня, президент США Дональд Трамп заявив, що нібито матиме відповідь через два тижні, чи дійсно російський диктатор Володимир Путін хоче завершити повномасштабну війну проти України.

На зустрічі у Стамбулі, яка відбулася 2 червня, українська та російська сторона сіла за стіл переговорів. Тоді Україна запропонувала припинення вогню і зустріч на високому рівні, проте Росія відкинула таку ініціативу.

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