Мабуть, жахливо так жити: Трамп заявив про розчарування Росією і Україною

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він розчарований як Російською Федерацією, так і Україною.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп пояснив, що нібито мирну угоду вже можна було б укласти.

За його словами, на тиждень втрати сягають п’ять чи шість тис. людей, здебільшого військовослужбовців. Проте йдеться і про цивільних, які живуть у містах та потрапляють під ракетні обстріли.

Трамп повторно заявив, що розчарований відсутністю мирної угоди між Україною та Росією. Проте він відзначив нібито чудову роботу з Індією та Пакистаном, а також з Ізраїлем.

.@POTUS: “I’m very disappointed in Russia, but I’m disappointed with Ukraine also because I think deals could have been made, and we’re losing 5-6,000 people a week… We’ll get it but I’m disappointed it’s not done.” pic.twitter.com/qWrhkwCqsm

