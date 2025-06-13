Моссад створив секретну базу дронів біля Тегерану: ЗМІ розкрили деталі атаки на Іран

Ізраїль протягом років готував масштабну спецоперацію проти Ірану, яка включала створення таємної бази безпілотників на іранській території та розгортання систем високоточної зброї.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на представника сил безпеки Ізраїлю.

Ізраїль вдарив по Ірану

Спецоперація, проведена в ніч проти 13 червня, стала результатом тривалого планування між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і розвідувальним агентством Моссад.

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За словами ізраїльського чиновника, підготовка передбачала створення складної логістичної мережі всередині Ірану.

Представники Моссаду створили підпільну базу безпілотників на території Ірану неподалік Тегерана.

Ці дрони були активовані під час нічної операції й завдали точних ударів по іранських пускових ракетних установках класу земля-земля, які були націлені на Ізраїль.

До Ірану контрабандним шляхом були доставлені транспортні засоби з системами озброєння.

Ці системи вивели з ладу іранську протиповітряну оборону, забезпечивши ізраїльським літакам панування в повітрі під час операції.

У межах спецоперації Моссад також розмістив високоточні ракети поблизу позицій ППО в центральних районах Ірану.

Перевага в озброєнні

— Ці операції спиралися на новаторське мислення, сміливе планування і ювелірне застосування передових технологій, спеціальних сил і агентів, які діяли в самому серці Ірану, повністю вислизаючи від очей місцевої розвідки, – зазначив ізраїльський посадовець.

Нагадаємо, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном суттєво загострився після того, як Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну військово-повітряну кампанію проти ядерних об’єктів Ірану.

Ізраїльські винищувачі завдали авіаційних ударів по десятках стратегічно важливих цілей, включно з об’єктами ядерної програми та ключовими військовими базами.

Іранське керівництво відповіло асиметрично – запустило понад 100 ударних дронів у напрямку Ізраїлю, що призвело до подальшої ескалації напруженості в регіоні.

Ця обмінна атака стала одним із найсерйозніших прямих військових зіткнень між двома країнами за останні роки.

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