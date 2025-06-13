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Марина Мелехова, редактор стрічки
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РФ готується до нового витка інфляції: бензин здорожчав на 18%

ціна на бензин у квітні
Фото: Pixabay

В Росії продовжують зростати ціни на бензин, пальне дорожчає на 18%, що може прискорити темпи інфляції у країні.

Ціна на бензин і економічна криза

У річному вимірі роздрібна ціна на бензин зросла на 18%, а до кінця 2025 року прогнозується додаткове подорожчання на 8%.

Це подорожчання стане новим каталізатором загального зростання споживчих цін у країні.

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Ключові чинники, що сприяють цьому процесу: відкладений інфляційний ефект (9,5 % за 2024 рік та 10,2 % за січень–квітень цього року), підвищення акцизів (+4 %), скорочення бюджетних субсидій нафтовикам і зростання тарифів Транснефти на транспортування (до +10 %).

На тлі таких змін РФ майже вдвічі скоротила морський експорт бензину: у травні він впав до 130 тис. тонн, що на 47% менше, ніж минулого року.

Подорожчання пального неминуче відіб’ється на цінах у логістиці, виробництві та роздрібній торгівлі – інфляційний тиск на економіку лише посилиться.

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Джерело: Служба зовнішньої розвідки

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