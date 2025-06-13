Скільки триватиме світова ескалація: у ЦПД назвали терміни

Світова ескалація може завершитися до 2040 року, однак зараз спостерігається зростання напруги в усіх частинах світу, тому можливі нові конфлікти.

Таку думку висловив керівник українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Ковалено про світову ескалацію конфліктів

– Думаю, що вся ця світова ескалація може завершитися десь до 2040 року. Я кажу саме про світову напругу – не про нашу війну. Зараз стає все більше напруги в усіх частинах світу і можуть бути ще конфлікти, – зазначив він.

Керівник ЦПД переконаний, що загроза війни в Європі впродовж найближчих 4-6 років є реальнішою, ніж будь-коли, зокрема в Балтії. Там можуть воювати росіяни разом з військовим КНДР.

Зараз дивляться

За думку Коваленка, завдання українців зараз – вистояти і зберегти державу, а впоратися з цим можна тільки в єдності.

– Єдиний, хто зараз не хоче миру – це Путін. Війна цілком може йти в усіх частинах світу в майбутньому, просто це не класична війна, якої нас вчили в школах. Зараз попереду бум ШІ-озброєнь, і поки їх не використають сповна на полі бою – нічого не буде, – додав він.

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня Ізраїль завдав масштабних авіаударів по території Ірану, вразивши ключові об’єкти, пов’язані з ядерною та військовою інфраструктурою.

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