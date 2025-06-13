Сибіга: Росія готує стратегічні резерви для операцій поза Україною

Україна отримала розвідувальні дані про підготовку Росією стратегічних резервів, що свідчить про плани бойових операцій не тільки на українському напрямку.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на форумі GLOBSEC-2025 у Празі.

Дипломатична мобілізація проти агресії

За словами міністра, українські розвідувальні служби зафіксували активну підготовку російських стратегічних резервів.

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Глава МЗС наголосив, що ситуація потребує негайної реакції від міжнародних партнерів.

Росія може планувати військові дії не лише проти України, а й проти інших країн регіону.

— Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на росію, – наголосив Сибіга.

Міністр окреслив три ключові кроки для досягнення миру: активне залучення США до процесу, суттєве посилення санкційного тиску на РФ та зміцнення оборонного потенціалу України.

Сибіга також закликав міжнародне співтовариство відновити процес визнання Росії державою-терористом.

Раніше повідомлялося, що НАТО готує об’єднання протиракетної оборони, щоб захиститися від російської загрози.

Організація Північноатлантичного договору планує посилити свої системи протиракетної оборони для захисту східного флангу в разі нападу РФ.

Крім того, НАТО розширить супутниковий моніторинг для спостереження за діями РФ.

Головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє оголосив про розширення можливостей супутникового спостереження організації для охоплення великих територій, завдяки чому можна відстежувати військові переміщення в Україні та на кордонах Росії з країнами Східної Європи.

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