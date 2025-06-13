Трамп: представники влади Ірану намагаються зв’язатися зі мною
Президент США Дональд Трамп заявив, що іранці звертаються до нього з пропозиціями укласти угоду щодо ядерної програми.
Про це президент США повідомив NBC News.
Нові переговори США з Тегераном
За його словами, іранська сторона активно намагається відновити діалог щодо ядерної програми після недавніх подій.
— Вони телефонують мені, щоб поговорити, – сказав Трамп.
Коли його попросили уточнити, хто саме виходить на зв’язок, президент відповів: Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу… Багато з них вже мертві.
Американський лідер зазначив, що Іран втратив попередню можливість домовитися про ядерну угоду.
Однак зараз у країни може з’явитися новий шанс для досягнення домовленостей.
— Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може з’явитися ще одна можливість. Побачимо, – додав Трамп, не конкретизуючи деталі можливих переговорів.
Заява президента США прозвучала на тлі загострення ситуації навколо іранської ядерної програми та після недавніх військових дій в регіоні.
Раніше Трамп закликав Іран повернутися до ядерної угоди після ізраїльських ударів по території країни.
Президент США попереджав, що наступні атаки будуть гіршими, і закликав Тегеран укласти угоду, доки не стало пізно.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по об’єктах в Ірані, пов’язаних із ядерною програмою.
У Тель-Авіві заявили, що так намагаються не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю.
Внаслідок ударів загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі.