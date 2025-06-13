Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Трамп: представники влади Ірану намагаються зв’язатися зі мною

трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранці звертаються до нього з пропозиціями укласти угоду щодо ядерної програми.

Про це президент США повідомив NBC News.

Нові переговори США з Тегераном

За його словами, іранська сторона активно намагається відновити діалог щодо ядерної програми після недавніх подій.

Зараз дивляться

— Вони телефонують мені, щоб поговорити, – сказав Трамп.

Коли його попросили уточнити, хто саме виходить на зв’язок, президент відповів: Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу… Багато з них вже мертві.

Американський лідер зазначив, що Іран втратив попередню можливість домовитися про ядерну угоду.

Однак зараз у країни може з’явитися новий шанс для досягнення домовленостей.

— Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може з’явитися ще одна можливість. Побачимо, – додав Трамп, не конкретизуючи деталі можливих переговорів.

Заява президента США прозвучала на тлі загострення ситуації навколо іранської ядерної програми та після недавніх військових дій в регіоні.

Раніше  Трамп закликав Іран повернутися до ядерної угоди після ізраїльських ударів по території країни.

Президент США попереджав, що наступні атаки будуть гіршими, і закликав Тегеран укласти угоду, доки не стало пізно.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по об’єктах в Ірані, пов’язаних із ядерною програмою.

У Тель-Авіві заявили, що так намагаються не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Внаслідок ударів загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі.

Читайте також
Чому Ізраїль атакував Іран та що відомо про конфлікт двох держав
Іран та Ізраїль: конфлікт двох країн

Пов'язані теми:

ІзраїльІранДональд Трамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь