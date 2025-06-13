Трамп: представники влади Ірану намагаються зв’язатися зі мною

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранці звертаються до нього з пропозиціями укласти угоду щодо ядерної програми.

Про це президент США повідомив NBC News.

Нові переговори США з Тегераном

За його словами, іранська сторона активно намагається відновити діалог щодо ядерної програми після недавніх подій.

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— Вони телефонують мені, щоб поговорити, – сказав Трамп.

Коли його попросили уточнити, хто саме виходить на зв’язок, президент відповів: Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу… Багато з них вже мертві.

Американський лідер зазначив, що Іран втратив попередню можливість домовитися про ядерну угоду.

Однак зараз у країни може з’явитися новий шанс для досягнення домовленостей.

— Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може з’явитися ще одна можливість. Побачимо, – додав Трамп, не конкретизуючи деталі можливих переговорів.

Заява президента США прозвучала на тлі загострення ситуації навколо іранської ядерної програми та після недавніх військових дій в регіоні.

Раніше Трамп закликав Іран повернутися до ядерної угоди після ізраїльських ударів по території країни.

Президент США попереджав, що наступні атаки будуть гіршими, і закликав Тегеран укласти угоду, доки не стало пізно.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль здійснив удари по об’єктах в Ірані, пов’язаних із ядерною програмою.

У Тель-Авіві заявили, що так намагаються не допустити того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Внаслідок ударів загинув головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі.

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