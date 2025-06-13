Удари Ізраїлю по Ірану: зростання цін на нафту сповільнилося, золото дорожчає

Станом на 17:40 за київським часом вартість серпневих ф’ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася на $4,7, або на 6,78%, досягнувши $74,06 за барель.

Темпи зростання цін на нафту сповільнюються

Липневі ф’ючерси на американську нафту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX подорожчали на $4,69 (6,89%) і сягнули $72,73 за барель.

Раніше впродовж сесії спостерігалося зростання котирувань до 14% – на тлі повідомлень про масштабні авіаудари Ізраїлю по об’єктах в Ірані.

Зараз дивляться

У п’ятницю зранку ціни на нафту різко зросли більш ніж на 7%. Як повідомляє The Guardian, це стало найпомітнішим стрибком за останні місяці.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на $5,29 (або 7,63%) – до $74,65 за барель, досягнувши під час азійських торгів максимуму $75,32, що є найвищим рівнем із 2 квітня.

Ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) також помітно піднялася — на $5,38 (або 7,91%), до $73,42 за барель після нічного піку в $74,35.

На думку аналітиків Commerzbank, в умовах наростаючої геополітичної напруги та невизначеності навколо перспектив іранської ядерної угоди, найближчим часом вартість нафти, ймовірно, не знижуватиметься нижче $70 за барель.

Ціни на золото зростають

Ціни на золото різко злетіли в п’ятницю. Інвестори масово скуповували безпечні активи після авіаударів Ізраїлю по Ірану, що знову посилило побоювання щодо широкомасштабного конфлікту на Близькому Сході, пише Reuters.

Спотове золото піднялося на 1,3% до $3 428,10 за унцію станом на 13:49 за східноамериканським часом (17:49 за Гринвічем), наближаючись до свого рекордного максимуму в $3 500,05, встановленого у квітні. Ціни за цей тиждень зросли приблизно на 4%.

Ф’ючерси на золото в США закрилися зростанням на 1,5%, до $3 452,80.

Переговори США та Ірану

Президент США Дональд Трамп закликав Іран піти на угоду зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми, щоб уникнути поглиблення конфлікту.

Ірану потрібно погодитися на угоду, інакше в нього нічого не залишиться. Не потрібно більше смертей, руйнувань. Просто зробіть це, поки не пізно, – написав Трамп у мережі Truth Social.

Офіційний Тегеран оголосив про зупинку переговорного процесу з США щодо своєї ядерної програми. Наступний раунд перемовин був запланований на неділю.

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