Зеленський: Росія бреше Трампу, як на це реагувати – вирішувати США

Росія не поводиться чесно у питанні закінчення війни, і про це знає президент США Дональд Трамп.

Таку думку висловив Володимир Зеленський у розмові з журналістами мережі Axel Springer Global Reporters, частиною якої є видання Politico.

Росія бреше Трампу – Зеленський

На запитання журналіста про те, чи вважає він, що Трамп змінює свою позицію щодня залежно від того, з ким спілкувався телефоном, Зеленський відповів: Я не знаю.

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– Трамп бачить, що російська сторона не зовсім чесна щодо війни. Росія не є щирою, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Москва відверто обманює американського лідера. Він зауважив, що така точка зору є спільною для багатьох світових лідерів.

Глава держави сподівається, що у США розуміють ситуацію.

– Росія просто бреше Трампу. Це найважливіше. Як на це реагувати – вирішувати Америці, – наголосив Зеленський.

За словами президента, саме у США зосереджені ключові інструменти для завершення війни, адже Володимир Путін визнає лише силу, якою володіє Вашингтон.

– Все в його руках (Дональда Трампа – рад.)… Наскільки сильним буде пакет санкцій, залежить від нього. Швидкість прийняття рішень залежить від нього, – наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що під час війни між Україною та Росією іноді доводиться “дозволити їм трохи повоювати”, перш ніж шукати шлях до миру.

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