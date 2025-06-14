Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

На саміті лідерів G7 говоритимуть про Україну – яка програма

Країни G7
Фото: Depositphotos

Під час саміту лідерів Групи семи (G7), який запланований наступного тижня у канадському місті Кананаскіс, темою робочої сесії стане Сильна та суверенна Україна.

Про це йдеться у програмі саміту лідерів G7.

Саміт лідерів G7 – яка програма

За порядком денним, відбудеться чотири робочі сесії лідерів G7 у понеділок, 16 червня.

Зараз дивляться

На зустрічі планують обговорити такі теми:

  • Глобальні економічні перспективи;
  • Економічне зростання, безпека та стійкість;
  • Забезпечення безпеки громад;
  • Зробимо світ безпечним.

Наступного дня, 17 червня, зустріч розпочнеться з офіційного привітання запрошених лідерів країн.

Після цього, за програмою, відбудеться робочий сніданок G7 і запрошених лідерів держав.

У межах робочого сніданку головною темою сесії стане Сильна та суверенна Україна.

Цього ж дня запланована остаточна сесія G7, спільна фотографія лідерів, робочий ланч на тему Енергетична безпека та пресконференція глави саміту.

Згідно з планом, у 2025 році саміт G7 відбудеться з 15 до 17 червня в канадському Кананаскісі.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7. За його словами, на зустрічі обговорять запровадження сильного санкційного кроку проти Росії.

Читайте також
Зеленський може зустрітися з Трампом на саміті G7
Зеленський та Трамп

Пов'язані теми:

G7Війна в УкраїніКанадаСаміт
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь