На саміті лідерів G7 говоритимуть про Україну – яка програма
Під час саміту лідерів Групи семи (G7), який запланований наступного тижня у канадському місті Кананаскіс, темою робочої сесії стане Сильна та суверенна Україна.
Про це йдеться у програмі саміту лідерів G7.
Саміт лідерів G7 – яка програма
За порядком денним, відбудеться чотири робочі сесії лідерів G7 у понеділок, 16 червня.
На зустрічі планують обговорити такі теми:
- Глобальні економічні перспективи;
- Економічне зростання, безпека та стійкість;
- Забезпечення безпеки громад;
- Зробимо світ безпечним.
Наступного дня, 17 червня, зустріч розпочнеться з офіційного привітання запрошених лідерів країн.
Після цього, за програмою, відбудеться робочий сніданок G7 і запрошених лідерів держав.
У межах робочого сніданку головною темою сесії стане Сильна та суверенна Україна.
Цього ж дня запланована остаточна сесія G7, спільна фотографія лідерів, робочий ланч на тему Енергетична безпека та пресконференція глави саміту.
Згідно з планом, у 2025 році саміт G7 відбудеться з 15 до 17 червня в канадському Кананаскісі.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7. За його словами, на зустрічі обговорять запровадження сильного санкційного кроку проти Росії.