На саміті лідерів G7 говоритимуть про Україну – яка програма

Під час саміту лідерів Групи семи (G7), який запланований наступного тижня у канадському місті Кананаскіс, темою робочої сесії стане Сильна та суверенна Україна.

Про це йдеться у програмі саміту лідерів G7.

Саміт лідерів G7 – яка програма

За порядком денним, відбудеться чотири робочі сесії лідерів G7 у понеділок, 16 червня.

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На зустрічі планують обговорити такі теми:

Глобальні економічні перспективи;

Економічне зростання, безпека та стійкість;

Забезпечення безпеки громад;

Зробимо світ безпечним.

Наступного дня, 17 червня, зустріч розпочнеться з офіційного привітання запрошених лідерів країн.

Після цього, за програмою, відбудеться робочий сніданок G7 і запрошених лідерів держав.

У межах робочого сніданку головною темою сесії стане Сильна та суверенна Україна.

Цього ж дня запланована остаточна сесія G7, спільна фотографія лідерів, робочий ланч на тему Енергетична безпека та пресконференція глави саміту.

Згідно з планом, у 2025 році саміт G7 відбудеться з 15 до 17 червня в канадському Кананаскісі.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що має запрошення на саміт G7. За його словами, на зустрічі обговорять запровадження сильного санкційного кроку проти Росії.

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