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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Нетаньягу: Атаки на Іран – ніщо в порівнянні з тим, що має відбутися

Біньямін Нетаньягу
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що атаки на Іран – ніщо в порівнянні з тим, що має відбутися.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

Ізраїль другий день поспіль завдавав ударів по Ірану. Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що ця кампанія різко посилиться.

Нетаньяху стверджує, що удари Ізраїлю, можливо, віддалили ядерну програму Ірану на роки, відкинувши міжнародні заклики до стриманості.

Зараз дивляться

– Ми завдамо ударів по кожному об’єкту та кожній цілі. Те, що вони відчули досі, ніщо в порівнянні з тим, що їм дадуть найближчими днями, – сказав він у відеозверненні.

Президент США Дональд Трамп високо оцінив удари Ізраїлю та попередив Іран про набагато гірші наслідки.

Він сказав, що ще не пізно зупинити ізраїльську кампанію, але лише за умови, що Тегеран швидко погодиться на різке зниження рівня своєї ядерної програми на переговорах з Вашингтоном, які мали відбутися в неділю, 15 червня.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступає посередником у переговорах, уже підтвердив, що наступний раунд діалогу скасовано.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що проведення переговорів є невиправданим, поки тривають атаки Ізраїлю.

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Джерело: Reuters

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