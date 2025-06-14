Пентагон підтвердив: технологію протидії дронам передано на Близький Схід, а не Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що технологію боротьби з дронами, яку спочатку збиралися передати Україні, США перекинули на Близький Схід.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

США передали технологію боротьби з дронами Близькому Сходу

За словами міністра, цього тижня він брав участь у слуханнях у Конгресі. Там йому поставили питання: чи перемістили ми частину засобів протидії безпілотним літальним системам з України на Близький Схід? І він відповів: так, перекинули.

Зараз дивляться

– Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей в регіоні і по всьому світу. Зараз ситуація в обороні інша. Такі менші системи можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо, – пояснив Гегсет.

Раніше газета WSJ повідомила, що США перекинули технології протидії дронам, які спочатку планували передати Україні, своїм військовим на Близькому Сході. Це пов’язано з ризиком ескалації конфлікту з Іраном і хуситами.

Пентагон в неопублікованому зверненні до Конгресу повідомив, що міністр оборони вважає це рішення пріоритетним.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, які повинні були надійти Україні для боротьби з Шахедами. Про це Київ домовлявся ще з експрезидентом Америки Джо Байденом.

Зеленський зазначив, що йшлося про недорогу, але спеціальну технологію, і Україна розраховувала на ці 20 тис. ракет.

Джерело : Fox News

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