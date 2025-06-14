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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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У Міннесоті стрілець, який видав себе за поліцейського, здійснив замах на політиків-демократів

пістолет
Фото: Pexels

14 червня в американському штаті Міннесота під час окремих збройних нападів у власних будинках були вбиті депутат штату Міннесота Мелісса Гортман і її чоловік, а сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали поранення. Всі постраждалі є представниками Демократичної партії.

Про це пише ABC News.

У Міннесоті вбили політика-демократа і поранили сенатора

Губернатор Міннесоти Тім Волз заявив, що напади сталися у двох містах – Чампліні і Бруклін-Парку, розташованих недалеко від Міннеаполіса. За його словами, це був “акт політичного насильства”.

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Губернатор повідомив, що сенатор Джон Хоффман, який представляє Демократичну партію, і його дружина Іветт отримали кілька вогнепальних поранень і були прооперовані.

Як повідомляють правоохоронці, після поранення сенатора офіцери прямували для попередньої перевірки будинку Гортмана. Там вони зустріли підозрюваного.

Стрілець видавав себе за поліцейського – був у формі, мав жилет з розпізнавальним знаком і електрошокер. Зловмисник почав стріляти в поліцейських, зав’язалася перестрілка, проте йому вдалося втекти пішки.

За даними влади, біля під’їзду до будинку Гортмана стояв автомобіль підозрюваного, який виглядав як поліцейський – з прожекторами і відповідним обладнанням.

Там знайшли список потенційних жертв – у ньому були прізвища інших місцевих політиків-демократів, зокрема губернатора Волза, конгресвумен Ільхан Омар, сенатора Тіни Сміт і генпрокурора штату Кіта Еллісона. Цим політикам надали охорону.

Слідчі з’ясовують, чи міг напад бути пов’язаний з радикальними поглядами нападника, зокрема щодо права на аборт.

Президент Дональд Трамп, а також інші високопоставлені чиновники США вже прокоментували напади. Вони засудили насильство і закликали до негайного покарання винного.

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Джерело: ABC News

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