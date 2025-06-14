Військовий парад у Вашингтоні у день народження Трампа: де дивитися онлайн-трансляцію

У суботу, 14 червня, у Вашингтоні відбудеться масштабний парад з нагоди 250-річчя армії США. Крім того, цього дня американський лідер Дональд Трамп святкує свій 79-й день народження.

Парад транслюватимуть наживо. Його можна буде переглянути на YouTube-каналі Факти ICTV.

Парад у США у день народження Трампа: онлайн-трансляція

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У суботу, 14 червня, у центрі Вашингтона відбувається святкування 250-річчя армії США.

Масштабний фестиваль і парад збіглися з 79-м днем народження 45-го президента США Дональда Трампа, однак, як стверджують військові, захід не має на меті офіційно відзначати його персонально.

У святкуванні беруть участь:

близько 6 600 військовослужбовців;

залучено понад 150 одиниць техніки;

50 літаків.

За словами посадовців округу Колумбія, очікується прибуття сотень тисяч глядачів.

Чому саме 14 червня

Історично саме 14 червня 1775 року Другий Континентальний конгрес США ухвалив рішення про створення Континентальної армії — це стало початком заснування сучасної армії США.

А вже наступного дня, 15 червня, головнокомандувачем армії було призначено Джорджа Вашингтона.

Планування святкувань до 250-річчя тривало близько двох років, але сам парад було додано до програми лише нещодавно.

Скільки коштує парад

Бюджет заходу, за оцінками військових, становить від 25 до 45 мільйонів доларів, хоча точна сума поки не розголошується.

Міністр армії Ден Дрісколл, виступаючи перед Конгресом, наголосив, що таке святкування – це “унікальна нагода” показати історію армії та посилити вербування.

– Я переконаний, що розповідь про армію США безпосередньо вплине на зростання її лав у майбутньому, – заявив він.

Як проходитиме парад

Фестиваль стартує (09:30 за Вашингтоном – це 16:30 за Києвом) на Національній алеї та триватиме до 18:00 (23:00 за Києвом).

Парад розпочнеться о 18:30 і пройде по проспекту Конституції — від 23-ї до 15-ї вулиці NW.

Завершиться день феєрверком о 21:45.

Зазначається, що хоч парад не є офіційною частиною святкування дня народження Дональда Трампа, дата заходу та масштабна присутність армії вже викликали політичні дискусії у США.

У США готуються протести

Тим часом, за даними видання Axios, 14 червня у США пройдуть масштабні акції протесту проти Дональда Трампа, в яких очікується участь мільйонів громадян.

Як зазначають журнілісти, мітинги відбудуться на тлі військового параду у Вашингтоні, який організовує Трамп з нагоди свого дня народження.

Протест під назвою Без королів охопить понад 1 800 міст у всіх 50 американських штатах, а також кілька локацій за межами країни.

За словами організаторів, 14 червня стане можливістю “показати абсурдність режиму MAGA і його прихильників”.

– Дональд Трамп хоче танки на вулицях і телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження, – йдеться в офіційній заяві організаторів.

У Вашингтоні масових мітингів не очікується – організатори свідомо обрали інші локації, щоб уникнути прямого зіткнення з учасниками святкувань.

Паралельно відбудеться ще одна протестна ініціатива – Вижени клоунів, організована рухом Women’s March.

На цей час у 320 містах вже підтвердили участь понад 13 000 людей.

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