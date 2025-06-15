6 тис. солдатів і мітинги по всій країні: усе про парад у день народження Трампа

Грандіозний військовий парад на честь дня народження Дональда Трампа і 250-річчя армії США відбувся у суботу по проспекту Конституції з танками, військами і салютом з 21 гармати. Водночас американці по всій країні вийшли на протести проти параду.

Про це повідомляє Associated Press.

Парад у день народження Трампа і на честь 250-річчя армії США

Президент у свій 79-й день народження сидів на спеціальному оглядовому майданчику та спостерігав за військовим парадом, у якому взяли участь понад 6 000 солдатів і 128 армійських танків.

Зараз дивляться

Такий парад Трамп намагався організувати ще під час свого першого президентського терміну, після того як побачив такий захід у Парижі 2017 року.

Парад пройшов проспектом Конституції. Над натовпом пролетіли гелікоптери та військові літаки часів Другої світової війни, зокрема бомбардувальник B-25 Мітчелл. Також на параді були присутні солдати з 1 кавалерійської дивізії. Плани прольоту винищувачів ВПС США скасували через погоду.

Іноді Трамп стояв і віддавав честь, коли війська крокували повз оглядовий майданчик. Подивитися на парад прийшло набагато менше людей, ніж очікувалося.

Дональд Трамп привів до присяги 250 новобранців і солдатів. Захід завершився феєрверком.

– Кожна країна святкує свої перемоги. Настав час і Америці це зробити, – заявив Трамп у короткій промові після завершення параду.

Парад транслював Білий дім

Протести проти Трампа

За кілька годин до початку параду демонстранти вийшли на вулиці та в парки по всій країні, щоб виступити проти президента-республіканця. Вони критикували Трампа за використання військових у відповідь на протести проти депортації мігрантів у Лос-Анджелесі, а також за демонстрацію військової сили на параді у Вашингтоні.

У Вашингтоні сотні протестувальників несли плакати з написами: Де належна правова процедура? і Ні фашистському військовому параду Трампа. Натовп також проніс гігантську ляльку Трампа – карикатуру на президента в короні, який сидів на золотому унітазі.

Мітинги Ні королям проти бажання Трампа потішити своє его відбулися в сотнях американських міст.

Варто зауважити, що проведення параду погодили лише два місяці, а його вартість у $45 млн викликала критику.

Приблизно 6 з 10 американців сказали, що суботній парад був не найкращим використанням державних грошей. Переважна більшість людей, 78%, заявили, що загалом не схвалюють і не засуджують парад, згідно з опитуванням, проведеним Центром досліджень громадської думки Associated Press-NORC.

Джерело : AP News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.