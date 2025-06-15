Дивне фото: у вітанні Пентагону до Дня прапора США помітили російський триколор

Міноборони Сполучених Штатів привітало американців із Днем прапора, використавши на графіці поєднання трьох кольорів, що нагадують прапор Росії.

Відповідне привітання Пентагон опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

Пентагон опублікував прапори Росії, вітаючи з Днем прапора США

– З Днем прапора! Вшануймо герб нашої країни та зірки і смуги, які об’єднують нас усіх. Вивішуючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, нумо святкувати свободу, мужність і стійкість, які роблять нашу країну великою, – йдеться у публікації.

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На картинці є підпис День прапора, під яким три зірки, а по обидва боки зображено дві смужки – білу та червону. Це все на темно-синьому тлі. У підсумку вийшла схожість із прапором Росії.

На це звернули увагу користувачі, які розкритикували опубліковане Пентагоном фото.

Український блогер і громадський діяч Сергій Стерненко написав у коментарях до посту: Сполучені Штати Росії, додавши знак питання. Своє здивування написав й військовий Богдан Кротевич.

Інші користувачі теж не стримували свого здивування такою графікою:

Чому ви вивісили російський прапор?

Скаржитеся на мексиканський прапор, але розмахуєте російськими прапорами.

Чому Міністерство оборони США розмістило два російські прапори на своїй картинці до Дня прапора? Поясніть мені, будь ласка.

У попередні два роки Пентагон вітав також із Днем прапора США, але окремо не використовував смуг, що нагадують російський прапор.

Зазначимо, символічними кольорами США є червоний, білий і синій. Вони присутні на прапорі Штатів. Червоний означає відвагу та мужність, білий – чистоту й невинність, а синій – спостережливість, витривалість і справедливість.

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