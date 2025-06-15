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Дивне фото: у вітанні Пентагону до Дня прапора США помітили російський триколор

прапор росії
Фото: Depositphotos

Міноборони Сполучених Штатів привітало американців із Днем прапора, використавши на графіці поєднання трьох кольорів, що нагадують прапор Росії.

Відповідне привітання Пентагон опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

Пентагон опублікував прапори Росії, вітаючи з Днем прапора США

– З Днем прапора! Вшануймо герб нашої країни та зірки і смуги, які об’єднують нас усіх. Вивішуючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, нумо святкувати свободу, мужність і стійкість, які роблять нашу країну великою, – йдеться у публікації.

Зараз дивляться

На картинці є підпис День прапора, під яким три зірки, а по обидва боки зображено дві смужки – білу та червону. Це все на темно-синьому тлі. У підсумку вийшла схожість із прапором Росії.

Пентагон привітав з днем прапора США

Скриншот: Пентагон/X

На це звернули увагу користувачі, які розкритикували опубліковане Пентагоном фото.

Український блогер і громадський діяч Сергій Стерненко написав у коментарях до посту: Сполучені Штати Росії, додавши знак питання. Своє здивування написав й військовий Богдан Кротевич.

Пентагон у привітання Дня прапора США використав, схожий символ на прапор Росії Фото 2

Інші користувачі теж не стримували свого здивування такою графікою:

  • Чому ви вивісили російський прапор?
  • Скаржитеся на мексиканський прапор, але розмахуєте російськими прапорами.
  • Чому Міністерство оборони США розмістило два російські прапори на своїй картинці до Дня прапора? Поясніть мені, будь ласка.

У попередні два роки Пентагон вітав також із Днем прапора США, але окремо не використовував смуг, що нагадують російський прапор.

Зазначимо, символічними кольорами США є червоний, білий і синій. Вони присутні на прапорі Штатів. Червоний означає відвагу та мужність, білий – чистоту й невинність, а синій – спостережливість, витривалість і справедливість.

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