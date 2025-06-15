Нічна атака на Ізраїль близько 80 ракетами: серед загиблих і поранених є діти

В Ізраїлі щонайменше десять людей загинули та 200 дістали поранення через нічний удар з боку Ірану.

Серед загиблих і постраждалих є діти, повідомляє The Times of Israel.

Іран завдав ударів по Ізраїлю: що відомо

Уночі проти 15 червня Іран завдав ударів по Ізраїлю, запустивши двома залпами, за останніми оцінками ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю, – Ред.), близько 80 балістичних ракет.

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Під час першого залпу з орієнтовно 40 ракет один снаряд влучив у будинок у Тамрі.

Під час другого залпу щонайменше з 35 ракет один снаряд влучив у Бат-Ямі, інший – у Реховоті.

Речник ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги Маген Давид Адом зауважує, що кількість постраждалих унаслідок нічних ракетних обстрілів з Ірану становить близько 200 осіб.

Серед постраждалих, які наразі перебувають у Медичному центр імені Сураські в Тель-Авіві, є немовля.

Бат-Ям

Унаслідок прямого влучання іранської ракети по житловому будинку загинули шестеро людей.

Серед них – 80-річна жінка, 69-річна жінка, 10-річний хлопчик і 8-річна дівчинка.

Чотирьох із семи людей, яких вважали зниклими безвісти після удару Ірану по житловому будинку в Бат-Ямі, знайшли в лікарнях.

Пошуки ще трьох осіб тривають.

Тамра

У північному місті Тамра унаслідок ракетного удару загинули четверо людей.

Загиблими виявилися Манар Хатіб та її дві дочки – 20-річна Хала і 13-річна Шада, а також інша родичка на ім’я Манар.

Реховот

У Реховоті іранська ракета пошкодила будівлю Наукового інституту Вейцмана.

Під завалами знайшли живого чоловіка, рятувальники його зараз визволяють. Постраждалий перебуває у задовільному стані.

Зауважимо, що 15 червня Армія оборони Ізраїлю підтвердила завдання ударів по штаб-квартирі Міністерства оборони Ірану, а також по штаб-квартирі ядерного проєкту SPND та інших цілях.

Ізраїльські літаки також атакували склади палива в країні, завершивши широку серію ударів по цілях у Тегерані, пов’язаних із проєктом іранського режиму з розробки ядерної зброї.

Так, ізраїльські сили завдали ударів по двох складах палива в Тегерані та газовому родовищу Південний Парс.

Після атаки на Південний Парс видобуток 12 млн куб. м газу було призупинено через пожежу, яку пізніше загасили.

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