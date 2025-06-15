Президент Франції відвідав Гренландію, яку хоче взяти під контроль Трамп

15 травня президент Франції Еммануель Макрон прибув до Гренландії, яка є автономною територією Данії. Його короткий візит, який триватиме близько семи годин, відбувся у той час, коли острів опинився в центрі геополітичного протистояння Данії та США.

Про це пише DR Nyheder.

Макрон прибув до Гренландії

Макрон прилетів до столиці Гренландії, а саме до міста Нуук, разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Їх зустріли близько сотні місцевих жителів, які були з прапорами Гренландії та ЄС.

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У межах їхнього візиту заплановані переговори з гренландським урядом. Спочатку планувалося, що вони також відвідають гідроелектростанцію, але цей пункт скасували. Інші частини програми – такі, як вечеря в ресторані Unicorn і пресконференція – також можуть змінитися.

Макрон, Фредеріксен і прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен провели робочу зустріч на військовому кораблі Нільс Юель у фіорді недалеко від столиці.

Як повідомляє France24, Макрон прибув на острів, що висловити європейську солідарність і підтримку датської автономної території.

– Важливо показати, що Данія та Європа віддані цій території, яка має дуже високі стратегічні інтереси, і територіальну цілісність якої необхідно поважати, – сказав він.

За словами президента Франції, він радий перебувати на острові та хоче краще зрозуміти місцеві проблеми. Макрон зазначив, що це важлива дружба.

– Я дуже радий бути тут і зрозуміти всі проблеми, – сказав він, наводячи, серед іншого, кліматичні зміни та економічний розвиток як приклади.

Хоча Макрон не згадував США або президента Дональда Трампа, міжнародний кореспондент Стефані Сурруж вважає, що його візит є “прямою відповіддю на погрози Дональда Трампа захопити країну”.

Нагадаємо, кілька днів тому міністр оборони США Піт Гегсет, імовірно, підтвердив, що Пентагон має плани силового захоплення Гренландії та Панами в разі необхідності. Про це він заявив під час слухань у Конгресі, ухилившись від прямої відповіді про використання Signal для обговорення таких питань.

На питання демократа Адама Сміта про підготовку таких сценаріїв, Гегсет кілька разів повторив, що Міноборони завжди готує плани на випадок надзвичайних ситуацій.

Глава Пентагону також зазначив, що США зацікавлені у співпраці з Гренландією, “щоб гарантувати, що вона буде захищена від будь-яких потенційних загроз”.

Джерело: DR Nyheder

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